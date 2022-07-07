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Девятилетняя девочка утонула в Тоншаевском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о происшествии в акватории реки Уголька в поселке Буреполом поступило 8 июля в 15:20.
Очевидцы извлекли из воды тело девятилетней девочки, которые было передано сотрудникам полиции для проведения следственных мероприятий.
Сообщается, что девочка находилась на пляже без присмотра взрослых.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи, которые выясняют все обстоятельства происшествия.
Таким образом, с 1 июня в Нижегородской области было зарегистрировано 30 происшествий на воде, в результате которых погибло 26 человек, в том числе 6 детей. 8 человек было спасено.
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