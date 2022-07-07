Правительство Нижегородской области и Роскультцентр будут совместно развивать креативные индустрии Общество

Олег Беркович и Марина Абрамова Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Правительство Нижегородской области и Роскультцентр заключили соглашение об установлении партнерских отношений с целью всестороннего системного развития креативных индустрий в регионе. Об этом сообщили в АНО "Центр 800.

Согласно информации, документ был подписан в рамках Российской креативной недели зампредседателя правительства региона Олегом Берковичем и директором Роскультцентра Мариной Абрамовой.

Как рассказал Олег Беркович, в рамках соглашения были определены ключевые приоритеты развития креативных индустрий на территории Нижегородской области по четырем основным направлениям: развитие региональных сервисов, талантов, института креативного предпринимательства и пространственное развитие.

Соглашение предусматривает обмен информацией по вопросам развития креативных индустрий в Нижегородской области, мероприятия по реализации совместных проектов в сфере креативной экономики, направленных на повышение компетенции представителей креативных индустрий и сотрудников органов власти региона.

Марина Абрамова отметила, что Нижегородская область это регион с огромным креативным потенциалом.

Ранее сообщалось, что креативные индустрии Нижегородской области получат 50 млн рублей грантовой поддержки.