Эксперт-мониторинг событий 1 по 8 июля 2022 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Формирование новой стратегической модели экономики России.



Эксперт "Минин – центра", кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак анализирует программное выступление Михаила Мишустина на пленарном заседании Международной выставке "Иннопром – 2022".

Россия обладает политическим суверенитетом (он же – дипломатический, военный), экономический же находится в стадии формирования, и остро встала задача срочного восстановления суверенитета технологического.

Имеет ли смысл говорить о том, что должно было быть сделано с 2014 года, когда были введены санкции против России, но так и не было сделано? Разве что, с точки зрения полученного опыта. Недопустимо сейчас терять время и вновь откладывать на потом решение, поставленных задач.

Об этом говорит и глава правительства Михаил Мишустин: "В сложившихся условиях необходимо в сжатые сроки добиться технологического суверенитета, так как ни одной стране в мире и никогда больше нельзя гарантировать поставки важной продукции из-за рубежа".

Технологический суверенитет предполагает обладание передовыми технологиями и соответствующими производствами. В первую очередь по критическим направлениям, как в гражданской, так и в военной сферах – электроника, станкостроение, авиация, автопром, судостроение и др.

Без создания новых производств обеспечение технологической безопасности невозможно. Однако при нынешней экономической модели это крайне затруднено, невзирая на колоссальные и эффективные усилия Правительства.

Именно системные действия Правительства по поручению Президента, позволили в обход ключевой ставки ЦБ РФ в 20%-17%, временно введенной для стабилизации банковской системы, но не позволяющей осуществлять эффективное кредитование, сохранять устойчивость экономики и минимизировать ущерб от введенных всеобъемлющих санкций Запада.

Снижение ЦБ ставки до 11%, затем до 9,5%, также не оказывает существенного влияния на возможности развития и создания новых производств. Поэтому Правительству пришлось взять на себя целевое финансирование приоритетных направлений промышленного производства и современных технологий, для противостояния внешней экономической агрессии. Благодаря действиям Правительства прогнозы ЦБ и Минфина о падении ВВП на 8-12% не оправдались, и вряд ли сбудутся. Более того, итоги 5 месяцев показали рост ВВП на 0,5%, а промышленного производства на 3%.

К сожалению, ЦБ продолжает выполнять правила МВФ, несмотря на то, что Россия проводит СВО, а Запад, как сказал Лавров «ведет тотальную гибридную войну против России на уничтожение». Создается впечатление, что не все ещё осознали – возврата в прошлое не будет, и продолжают беспокоиться о создании благоприятного «инвестиционного климата» для тех, кто уже ограбил Российские резервы и активы на сумму около в 1 трлн долл.

Рубль не стал инвестиционной валютой, его курс по-прежнему формируется на основании полученной валютной выручки, ценообразование в рублях на экспортную продукцию всё ещё не осуществляется. Поэтому приходится решать задачи по реиндустриализации и восстановлению технологического суверенитета, путем предоставления льготных кредитов, формирования специальных государственных программ.

Однако и здесь не все так просто. Минфин предлагает сокращение расходов по госпрограммам на 1,6 трлн руб., в частности: "Развитие транспортной системы" - 390 млрд руб. в сумме за 2023–2025 гг., "Научно-технологическое развитие" - 150 млрд, "Обеспечение обороноспособности страны" - 120 млрд за следующие три года. То есть, сокращать планируется наиболее актуальные госпрограммы.

В условиях нынешней внешней агрессии против России и проведения СВО, требующей мобилизации имеющихся производственных, людских, финансовых, организационных ресурсов, роль государства в экономике возрастает многократно. Именно государство может решить задачи по концентрации необходимых ресурсов в нужное время на нужном направлении. Интересы частного капитала должны отойти на второй план. Критерии эффективности должны измениться. Эффективность должна определяться не объемами получаемой прибыли в интересах акционеров, частных собственников, а достижением результата в интересах государства, обеспечением национальной безопасности, и обеспечения технологического прорыва.

Предпосылки для создания новой экономической модели начали формироваться Правительством Мишустина уже два года назад и последовательно воплощаются на практике. Они заключаются в лидирующей роли государства на основе стратегического планирования и цифровых технологий, которые соединяют реализацию масштабных проектов с IT технологиями. При этом должен осуществляться жесткий контроль всего цикла, вплоть до конечного исполнения.

Главную цель Правительства Мишустин сформулировал так: "преобразовать экономику из догоняющей в опережающую". Для этого, в частности, будут обновлены модели промышленных кластеров, учитывая необходимость оперативно заместить критически важные импортные поставки и нарастить высокотехнологичный экспорт.

Еще об одном важном механизме было заявлено Президентом Путиным - это так называемая промышленная ипотека. Будут предоставляться кредиты по ставке 5% на приобретение готовых производственных площадок, что должно позволить максимально быстро реализовывать инновационные проекты.

Президент дал возможность Председателю Правительства реализовать модель финансирования развития экономики, как альтернативу резервирования, и она сработала. Направление теперь понятно, ждем дальнейшего движения вверх.

Региональная тема – Отчет губернатора Нижегородской области.



Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин отмечает, что 30 июня 2022 г. состоялся очередной ежегодный отчёт губернатора Глеба Никитина перед депутатами Законодательного собрания Нижегородской области. Он осветил итоги работы правительства области за 2021 г. Отчёт губернатора давно перешёл из категории бюрократической процедуры в категорию события нашей региональной публичной политики. Со стороны общественного восприятия он считывается как рассказ о «нашей жизни», о жизни нижегородцев. Поэтому экспертное прочтение события предполагает соотнесение текста конкретного документа с реальным региональным контекстом, в котором всё происходит.

Основная дилемма такого рода отчётов в России, - а надо отметить, что отчитываются все губернаторы, сводится к тому, что обязательных отчётных показателей, установленных федеральной властью всего 14, а значимых для населения факторов, определяющих качество жизни, бесконечное множество: шаговая доступность школы, ФАПа или родильного отделения, пробки на дорогах, дворовые парковочные коллапсы, время пребывания на работе, количество свободного от работы времени для семейного общения и семейного воспитания, авральный режим деятельности у работников предприятий и учреждений, отношение к правам пенсионеров, ситуация с объёмами ручного труда на предприятиях промышленности и ЖКХ, состояние малой механизации в сфере благоустройства городских территорий, количество и добросовестность подрядчиков на выполнение работ по федеральным программам, возвращение массового многоквартирного домостроения к формату "хрущёвок" и микро-хрущёвок, а массового коттеджного – к "барачному" архитектурно-планировочному образу и пр., и пр.

Искусство региональной публичной власти в том, чтобы слышать море и, ориентируясь по 14 показателям, как "звёздам", прокладывать единственной верный путь для вверенного региона-корабля.

Все губернаторы стараются делать это. Сравнение отчётов губернаторов позволяет отчётливо видеть единую структурную организацию текста отчёта: успехи региональной экономики, преодоление коронавируса, достижения в дорожном и жилищном строительстве, развитии предпринимательства, внедрении в практику мер адресного преодоления бедности, доступности медицинской помощи и современного специального и высшего образования.

Позитивные отчётные данные, по Нижегородской области, представленные Глебом Никитиным, - консолидированный бюджет за 2021 год исполнен по доходам в объеме 288,2 млрд рублей с приростом к уровню 2020 года на 15,1%, рамках нацпроекта "Здравоохранение" 2,8 млрд рублей из всех источников направили на модернизацию первичного звена здравоохранения (в том числе, провели капремонт зданий 122 организаций на 1,2 млрд рублей, на 900 млн закупили оборудование), объем отгруженной промышленной продукции за 2021 год превысил 1,5 трлн рублей, индекс промышленного производства составил 113,8% (в январе – мае 2022 года этот показатель составил 108%), из ветхого фонда переселены 5,2 тысячи человек, за 2021 год число проблемных домов обманутых дольщиков сократилось с 55 до 15, восстановлены права более 2 тысяч граждан, реализована самая масштабная среди российских регионов дорожная программа, в результате которой в нормативное состояние привели более 800 км участков дорог и целый ряд других, - в целом подтверждаются оценками отечественных рейтинговых агентств.

В частности, рейтинг ФоРго, отражающий индекс экономического потенциала регионов РФ, показывает, что Нижегородская область поднимается с 18 (четвёртый квартал 2021 г.) на 15 место (первый квартал 2022 г.). Динамика положительная, но в сравнении с нашими давними конкурентами в ПФО (Республика Татарстан и Самарская область), не достаточная для полного удовлетворения. За тот же период Татарстан поднялся с 6 на 10 место, а Самарская область топчется на одном и том же, на 12 месте.

В рейтинге социально - экономического положения регионов по итогам 2021 г., который составляет агентство "РИА Рейтинг", Нижегородская область (в сравнении с 2020 г.) сдала позиции, сойдя с 13 на 15 место, тогда как Татарстан прибавил, перейдя с 5 на 3 место, а Самарская область перебралась с 11 на 12 место.

При известных погрешностях этих рейтингов, они, тем не менее, сигнализируют о том, что позитивный вектор в Нижегородской области присутствует, но пока что неустойчив, требует форсировки,

Ряд возможностей для этого есть. В частности, Нижегородская область в 2021 г. была замечена в десятке самых богатых регионов по сумме денег физлиц в банках - 9 место в рейтинге (622 278 млн руб. на счетах). В десятке богатейших по этому показателю регионов, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, также находится Тюменская, Свердловская области, Краснодарский край и Республика Татарстан (7 место) с Самарской областью (8 место).



Данные о суммах на счетах впечатляющие: деньги у частных лиц есть, а вот как вовлечь их в публичную экономику региона – вопрос искусства региональной публичной политики. В Волжском промышленном треугольнике «Нижегородская область – Татарстан – Самарская область» вывести регион на новый уровень сможет тот глава региона, который сумеет максимально привлечь в свои проекты частные деньги, а желательно и из других субъектов федерации. Для этого мало аккуратной работы по заданиям федеральной власти, для этого нужен собственный драйв. В 2021 г. драйв появился на волне 800-летия Нижнего Новгорода, теперь его даёт общее стремление победить внешние вызовы.

Муниципальная тема – Безопасность детей на детских и спортивных площадках должна быть заботой органов местного самоуправления



Эксперт "Минин – центра", сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Борис Караганов подчеркивает, что по данным Следственного Комитета России, только с июня по август 2021 года на детских площадках было тяжело травмировано или погибли около 1300 детей. Каждый десятый случай травмирования детей заканчивается их гибелью, 78 % травм на детских площадках происходит у детей до 7 лет.

Данная статистика должна была бы насторожить собственников детских и спортивных площадок, должностных лиц, отвечающих за их содержание. Однако, рейды и мониторинги, проводимые активистами Регионального отделения ОНФ в Нижегородской области, показывают обратное.

Анализ технического состояния игрового оборудования на детских и спортивных площадках, проведенный активистами народного фронта в муниципалитетах Нижегородской области в период с 15 по 30 июня 2022 года, подтвердил этот вывод. В этот период было обследовано 30 детских площадок, в том числе 20 в Нижнем Новгороде. Ни одна из осмотренных детских площадок не соответствует требованиям Технического регламента ЕАЭС № 042 от 2017 г., не отвечает требованиям безопасности.

Наиболее часто встречающиеся нарушения – отсутствие ударопоглощающих покрытий, опасные для попадания пальцев зазоры на игровом оборудовании, выступающие корни и провалы в зонах приземления детей с горок, использование качелей с жесткими подвесами.

Вопиющий случай - техническое состояние скейт - площадки, расположенной в микрорайоне Щербинки – 1. Покрытие во многих местах разрушено, имеются большие отверстия и провалы, листы покрытия сдвинуты по вертикали и горизонтали. Данное сооружение представляет угрозу здоровью и жизни детей, но доступ на него не закрыт.

По итогам проверок приходится констатировать, что детские площадки, построенные до 2017 года, то есть до начала реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», не соответствуют Техническому регламенту ЕАЭС от 2017 года.

Изучив в 2021 году причины неудовлетворительного технического состояния многих детских и спортивных площадок в регионе, эксперты Народного фронта, пришли к следующему выводу:

- в законе Нижегородской области от 10.09.2010 года № 144 – З "Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области", в Правилах благоустройства муниципальных образований отсутствуют конкретные требования по содержанию и безопасной эксплуатации детских площадок, не определен перечень мероприятий и работ по их содержанию, не разработана четкая система контроля за техническим состоянием игрового оборудования и покрытий детских площадок.

По рекомендации федеральных экспертов по безопасности оборудования детских игровых и спортивных площадок эксперты Регионального отделения ОНФ изучили передовой опыт содержания детских площадок в других регионах, в том числе опыт Тулы, Тюмени.

Изучив передовой опыт, эксперты Народного фронта предложили Законодательному собранию Нижегородской области внести дополнения и изменения в региональную нормативную базу. Необходимо обозначить четкую систему контроля технического состояния игрового оборудования, покрытия детских площадок, а именно: организовать их еженедельный визуальный осмотр игрового оборудования и покрытия, не реже одного раза в месяц проводить тщательный осмотр игрового оборудования и покрытия с привлечением, специально обученных специалистов.

Возможно рассмотрение и других систем контроля технического состояния игровых детских и спортивных площадок, главное, чтобы этот контроль был.

Эксперты Регионального отделения ОНФ в Нижегородской области будут продолжать мониторинги технического состояния детских и спортивных площадок, добиваясь полной безопасности для наших детей.