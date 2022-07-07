Врачи нижегородской больницы №5 запатентовали способ лечения острых артериальных тромбозов Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сосудистые хирурги городской больницы №5 Нижнего Новгорода разработали и запатентовали новый метод лечения ковид-ассоциированного тромбоза. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Заявка на изобретение была подана ещё в 2021 году, а в июне этого патент на способ выработки тактики лечения острых артериальных постковидных тромбозов был зарегистрирован в Госреестре изобретений РФ.

Как отметил глава областного Минздрава Давид Мелик-Гусейнов, борьба с пандемией COVID-19 дала толчок новых подходов в лечении различных патологий. Так, сосудистые хирурги столкнулись с острыми ковид-ассоциированными тромбозами у пациентов - одного из самых тяжёлых осложнений коронавируса с высокой летальностью.

Сердечно-сосудистый хирург, аритмолог отделения сердечно-сосудистой хирургии ГКБ №5 Александр Никольский рассказал, что оказываемая пациентам помощь не давала желаемого эффекта. У них наблюдались прогрессирующая артериальная недостаточность и повторные ретромбозы после операций. Это приводило к ампутации конечностей, а в тяжёлых случаях - к летальному исходу.

В основе новой методики, предложенной специалистами ГКБ №5, - сочетание хирургического восстановление проходимости сосуда (эндоваскулярную тромбаспирацию) с последующей фибринолитической терапией (селективным тромболизисом), когда оставшиеся тромботические массы растворяются в сосудистом русле.

"Были продуманы варианты этой методики, подобраны дозы тех или иных препаратов, их комбинации. Исходя из опыта хирургов ГКБ №5, такой способ лечения пациентов дает шанс на спасение конечностей и самого пациента", - поделился Александр Никольский.

Первая подобная операция состоялась в самый разгар пандемии. 57-летний пациент с Бора имел почти 100% поражение лёгких, в ГКБ №5 он поступил с тяжёлой бактериальной пневмонией, трахеостомой, у него развился острый тромбоз сосудов нижней конечности. Благодаря применению новой методики мужчину удалось спасти.

Хирурги больницы провели эндоваскулярную тромбаспирацию с последующим селективным тромболизисом, в результате ногу пациента удалось спасти.

Над разработкой новой тактики лечения острых артериальных тромбозов трудилась целая команда специалистов: сердечно-сосудистый хирург Александр Никольский, врач-рентгенхирург Дмитрий Волков, начальник ковид-госпиталя Владимир Федоровцев, завотделением сердечно-сосудистой хирургии Алексей Косоногов, завкафедрой госпитальной хирургии профессор Алексей Мухин и профессор кафедры госпитальной хирургии Алексей Рыбинский.

Ранее сообщалось, что врачи Нижегородской городской клинической больницы №5 впервые провели одновременно три сложные хирургические операции пациентке с кардиостимулятором.