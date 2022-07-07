Дополнительные рабочие выходят на уборку улиц Нижнего Новгорода в выходные дни Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дополнительные рабочие выходят на уборку улиц Нижнего Новгорода в выходные дни. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, в связи с проведением фестиваля "Столица закатов" на разных локациях в Нижнем Новгороде к уровню содержания дорог и пешеходных маршрутов предъявляются повышенные требования.

В Нижегородском районе содержанием территорий занимается МБУ "Центр", которое круглосуточно проводит уборку улице Рождественской, Нижне-Волжской набережной, а также площади Минина и Пожарского. Работы ведутся в 3 смены с 7:00 до 15:00, с 13:00 до 21:00, с 22:00 до 6:00. На каждой улице работает по 2 человека.

В выходные и праздничные дни количество дорожных рабочих увеличивается до шести человек на каждую улицу по необходимости.

Также на улицах работает тротуарный пылесос, ночью или ранним утром на дорогах применяется большой пылесос. Кроме того, осуществляется мойка проезжей части дорог и тротуаров, мойка трамвайного пути на улице Рождественской.

Работы по содержанию территорий Канавинского района осуществляет МБУ "Стрелка".

В этом районе круглосуточно и так же в 3 смены ведутся работы по содержанию улиц Совнаркомовской, Советской (плюс поперечные улицы), Стрелки и Волжской набережной. На каждой улице задействовано три человека.

В связи с повышенной температурой для поливки дорог и газонов используется 54 поливомоечных машин.

В уборке проезжей части, тротуаров, площадок и остановок ежедневно задействованы порядка 723 дорожных рабочих (601 человек трудится в дневную смену и 122 человек - в ночную).

На дорогах города в среднем работает 311 единиц коммунальной техники (220 единиц - днем и 91 единица – ночью).

Ранее сообщалось, что мусор с нижегородских пляжей должен убираться каждый день.