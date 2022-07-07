Глеб Никитин: Догазификация до цоколя дома станет бесплатной в Нижегородской области Общество

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин 8 июня провел рабочее совещание с генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым. В ходе совещания обсуждался ход программы газификации Нижегородской области и выполнения поручений президента России Владимира Путина по бесплатному доведению газа до домовладений, сообщает пресс-служба НРО партии.

Как сообщил по итогам совещания Глеб Никитин, для жителей Нижегородской области будет введена новая мера поддержка при догазификации.

"Принял решение ввести новую региональную меру поддержки при бесплатном подведении газа. Теперь газопровод будут доводить не до границы участка, а до цоколя дома. Это касается не только льготников, но и всех желающих. Стоимость работ компенсируем региональному оператору из областного бюджета. Это удобно тем, что догазификация выполняется в один подход и собственник участка сразу может подключать газ в доме. Газовики «под ключ» будут выполнять работы в целых населенных пунктах", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что в ближайшее время будет подготовлено соответствующее распоряжение правительства региона. Потенциал догазификации – более 27 тысяч домовладений

"Заходя в населенный пункт, мы построим внутрипоселковую сеть и сделаем отводы ко всем домам. Один раз заасфальтируем и благоустроим поселок, чтобы больше не возвращаться, понимая, что населенный пункт газифицирован на 100 %", - отметил Сергей Густов.

Также Глеб Никитин отметил высокие темпы газификации региона, в рамках которой ПАО "Газпром" ведет строительство ряда важнейших объектов. В частности, это касается газификации 6 северных районов со строительством ГРС "Обход".

"Работы ведутся с опережением графика. Коллеги из "Газпрома" всегда опережают план организации строительства. Думаю, уже в следующем году увидим конкретные результаты по этому объекту. Высокие темпы и по другим проектам в Нижнем Новгороде и газификации ОЭЗ «Кулибин» через ГРС Горбатовка. Это важнейший проект, который приведет к росту инвестиционной привлекательности, созданию новых рабочих мест, развитию жилищного строительства", - подчеркнул Глеб Никитин.

"К концу года будет актуализация программы 2021-2025 годов в сторону ее увеличения и приведения в соответствие с теми потребностями, которые есть у региона. Мы сегодня это подробно обсудили по каждому району области. Очень внимательно относимся к совместной работе с региональным правительством по вопросу газификации. Нижегородская область стала одним из первых регионов России, где подключение к газу по программе догазификации до цоколя жилого дома произойдет за счет региона", - заявил по итогам совещания Сергей Густов.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер утвердили программу развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021-2025 годы. Программа предусматривает строительство 26 объектов газификации при инвестировании средств ПАО «Газпром» в объеме 14,7 млрд рублей. Средства региона – 1,7 млрд рублей. К обязательствам региона относится подготовка 3 675 потребителей к приему газа и газификация 25 котельных. В частности, программа предусматривает газификацию северных районов.

11 июня 2021 года Президент России Владимир Путин подписал закон с поправками фракции "Единой России" о бесплатном доведении газа до участков.

Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации – распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. Также по инициативе "Единой России" социальная газификация будет распространена на домовладения с несколькими квартирами.