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Только семь женщин в Нижнем Новгороде в 2022 году решили рожать дома. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Минздраве Нижегородской области.
Согласно информации, четыре женщины все-таки вызывали медиков для помощи в родах.
Остальные женщины самостоятельно обращались в медицинские организации или вызывали скорую помощь уже после рождения ребенка.
Отмечается, что всем роженицам и появившимся на свет детям была оказана вся полагающаяся медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что с начала года в Нижегородской области было зарегистрировано 11 782 новорожденных.
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