Только семь женщин в Нижнем Новгороде в 2022 году решили рожать дома Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Только семь женщин в Нижнем Новгороде в 2022 году решили рожать дома. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Минздраве Нижегородской области.

Согласно информации, четыре женщины все-таки вызывали медиков для помощи в родах.

Остальные женщины самостоятельно обращались в медицинские организации или вызывали скорую помощь уже после рождения ребенка.

Отмечается, что всем роженицам и появившимся на свет детям была оказана вся полагающаяся медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что с начала года в Нижегородской области было зарегистрировано 11 782 новорожденных.