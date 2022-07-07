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Общество

Евгений Люлин: "Опыт Ковернинского муниципального округа может быть востребован даже в мегаполисе"

08 июля 2022 18:43  [139] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области вместе с депутатами регионального парламента Сергеем Борякиным, Алексеем Степановым, Василием Сухановым посетил предприятие ООО "Плайвуд" (фанерное производство), осмотрел общественные пространства и другие знаковые объекты для развития округа.   

Согласно информации, на деревообрабатывающем предприятии Евгений Люлин ознакомился с технологией производства фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит.  

"Деревообработка в р.п. Ковернино многие годы работает на высоком уровне, - отметил Евгений Люлин после посещения предприятия. - Сегодня это серьезное производство с большими цехами и высокотехнологичным оборудованием. Несмотря на то, что есть проблемы с экспортом, завод показывает положительную динамику. На производстве внедряются современные природоохранные технологии, реализуются программы энергоэффективности". 

По итогам посещения в р.п. Ковернино общественных пространств Евгений Люлин отметил высокий уровень их организации. "Я вижу новые общественные пространства, новые памятные места, которые созданы на очень высоком уровне. Это и Мемориал участникам Великой Отечественной войны, и новые спортивные и культурные объекты. Депутат Законодательного Собрания Сергей Борякин многое делает для развития округа. Мы видим, как округ меняется буквально на глазах. Создан спортивный культурный центр, который будет открыт в ближайшее время. Именно так и нужно подходить к решению вопросов развития территорий", - сказал Евгений Люлин. 

Председатель Законодательного Собрания особо отметил работу в округе депутата Законодательного Собрания Алексея Степанова. "К депутату обращаются по таким актуальным вопросам как ремонт учреждений образования, поддержка музеев, очистка озер, адресная поддержка приемных детей. Поскольку депутат является руководителем предприятия в с. Ильино-Заборское в соседнем Семеновском округе, то к нему часто обращаются за помощью руководители сельхоз предприятий Ковернинского округа", - добавил Евгений Люлин.  

"Достаточно приехать в Ильино-Заборское, чтобы увидеть каким образом благоустраивается село, как заботятся о молодых специалистах и жилищном строительстве, в каком хорошем состоянии находятся образовательные учреждения, Дворец культуры, проводится газ, строятся дороги, детские спортивные площадки, развивается производство. Алексей Владимирович Степанов непосредственный участник всех этих позитивных изменений! Очень важно, чтобы они были распространены и на другие территории. Как депутат Алексей Степанов часто бывает в Ковернинском округе, проводит приемы, встречается с населением и руководителями. Это хорошая возможность, чтобы перспективные наработки были реализованы и в соседнем районе", - сказал Евгений Люлин.  

"Мы видим, как меняется лицо нашей родной нижегородской губернии. Важно отметить, что Ковернинский муниципальный округ идет в русле позитивных изменений, и мои коллеги, депутаты Законодательного Собрания, вносят значительный вклад в этот процесс", - подчеркнул Евгений Люлин.  

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Теги:
Благоустройство Евгений Люлин Производство
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