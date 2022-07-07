Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
Суд закрыл теплицы на Бору на 45 суток
Продлена работа Нижегородского кремля
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 8 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
08 июля 2022 18:43  [140] Евгений Люлин: "Опыт Ковернинского муниципального округа может быть востребован даже в мегаполисе"
08 июля 2022 18:41  [172] Кровлю, группы и пищеблоки отремонтируют в 45 садиках Нижнего Новгорода в июле
08 июля 2022 18:31  [154] Олег Лавричев принял участие в селекторном совещании о реализации проекта партии "Единая Россия" "Выбирай свое"
08 июля 2022 18:23  [131] Олег Лавричев наградил победителей конкурса творческих работ "Родная земля"
08 июля 2022 18:15  [123] Только семь женщин в Нижнем Новгороде в 2022 году решили рожать дома
08 июля 2022 18:08  [541] Глеб Никитин: Догазификация до цоколя дома станет бесплатной в Нижегородской области
08 июля 2022 17:50  [151] Дополнительные рабочие выходят на уборку улиц Нижнего Новгорода в выходные дни
08 июля 2022 17:39  [150] Работы по возведению М-12 в Нижегородской области ведутся с опережением
08 июля 2022 17:20  [249] Врачи нижегородской больницы №5 запатентовали способ лечения острых артериальных тромбозов
08 июля 2022 17:07  [144] Всероссийская благотворительная акция "Бабушкина забота" для помощи жителям Донбасса стартовала в Нижегородской области
Общество

Кровлю, группы и пищеблоки отремонтируют в 45 садиках Нижнего Новгорода в июле

08 июля 2022 18:41  [172] Общество

Кровлю, группы и пищеблоки отремонтируют в 45 садиках Нижнего Новгорода в июле. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев в ходе инспекционной поездки по детсадам города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, глава города побывал в детсаду № 62 в Автозаводском районе. В летнее время там работает семь групп, их посещает 125 ребят. Юрий Шалабаве ознакомился с детским отдыхом детей. Большую часть времени летом дети проводят на улице. В дошкольном образовательном учреждении дети много гуляют, делают зарядку на свежем воздухе, бегают босиком по специальным дорожкам с разными натуральными наполнителями.

Глава города также проверил работу пищеблока и попробовал блюда детского летнего меню, при этом он проверил работу пищеблока и попробовал блюда летнего меню, при этом остался доволен.

Как отметил глава автозаводской районной администрации Александр Нагин, в 82 садиках Автозаводского района дет декоративный ремонт садиков, а также благоустраивается территория. На территориях садиков будут установлены новые детские городки, в 46 уже смонтированы.

На территории детсада № 62, Юрий Шалабаев обратил внимание на ненадлежащее качество асфальтового покрытия, дав поручение привести его в порядок.

В заключение Юрий Шалабаев отметил, что почти все детсадики готовятся к новому сезону, в садиках идут ремонтные работа. В июле 45 детских садов Нижнего Новгорода будут закрыты на ремонт кровли, пищеблоков и групповых помещений. Дети же будут перераспределены в ближайшие.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Детсады Ремонтные работы Юрий Шалабаев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода Мир в кадре
07 июля 2022 16:47Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода "Мир в кадре"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph