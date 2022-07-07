Кровлю, группы и пищеблоки отремонтируют в 45 садиках Нижнего Новгорода в июле Общество

Кровлю, группы и пищеблоки отремонтируют в 45 садиках Нижнего Новгорода в июле. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев в ходе инспекционной поездки по детсадам города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, глава города побывал в детсаду № 62 в Автозаводском районе. В летнее время там работает семь групп, их посещает 125 ребят. Юрий Шалабаве ознакомился с детским отдыхом детей. Большую часть времени летом дети проводят на улице. В дошкольном образовательном учреждении дети много гуляют, делают зарядку на свежем воздухе, бегают босиком по специальным дорожкам с разными натуральными наполнителями.

Глава города также проверил работу пищеблока и попробовал блюда детского летнего меню, при этом он проверил работу пищеблока и попробовал блюда летнего меню, при этом остался доволен.

Как отметил глава автозаводской районной администрации Александр Нагин, в 82 садиках Автозаводского района дет декоративный ремонт садиков, а также благоустраивается территория. На территориях садиков будут установлены новые детские городки, в 46 уже смонтированы.

На территории детсада № 62, Юрий Шалабаев обратил внимание на ненадлежащее качество асфальтового покрытия, дав поручение привести его в порядок.

В заключение Юрий Шалабаев отметил, что почти все детсадики готовятся к новому сезону, в садиках идут ремонтные работа. В июле 45 детских садов Нижнего Новгорода будут закрыты на ремонт кровли, пищеблоков и групповых помещений. Дети же будут перераспределены в ближайшие.