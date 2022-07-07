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Политика

Глеб Никитин внёс изменения в структуру правительства Нижегородской области

09 июля 2022 09:21  [182] Политика
Глеб Никитин внёс изменения в структуру правительства Нижегородской области

Глеб Никитин внёс изменения в структуру правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Глеб Никитин внёс изменения в структуру правительства Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Основные изменения произойдут в блоке строительного комплекса и ЖКХ, который возглавляет замгубернатора Сергей Морозов. Теперь в нём будут работать два заместителя председателя правительства.

Один из них будет курировать министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, региональную службу по тарифам, государственную жилищную инспекцию.

По словам Глеба Никитина, на данную должность планируется назначить заместителя директора - главного инженера ПАО "Россети Московский регион" (филиал "Южные электрические сети") Вячеслава Горева.

Анатолий Молев покинет пост министра строительства региона и в статусе заместителя председателя правительства займётся межрегиональным и международным сотрудничеством в сфере строительного комплекса.

Кандидатуру на должность министра строительства в соответствии с решением губернатора планируется подобрать путем открытого конкурса с помощью портала "Команда правительства".

"Сферы строительства и ЖКХ сейчас становятся мощнейшими точками роста для всей региональной экономики. Нам удалось привлечь миллиардные бюджетные инвестиции в модернизацию инфраструктуры. Регулярно получаем поддержку со стороны профильного блока Правительства России, которым руководит Марат Хуснуллин. Вместе с этим текущая ситуация, связанная в том числе с усилением санкционного давления, требует постоянного контроля и оперативных управленческих решений. Появились и новые задачи по расширению миссии региона во внешнем контуре. В связи с этим я принял решение ввести новые управленческие позиции и перераспределить ряд функций. Не раз говорил, что структура правительства области должна быть гибкой и соответствовать текущей повестке. Такие задачи стоят и в этот раз", - пояснил Глеб Никитин.

Олег Беркович в статусе заместителя губернатора в обновлённой структуре регионального правительства будет курировать министерство культуры, а также министерство туризма и промыслов.

Напомним, в прошлом году Олег Беркович являлся куратором самого масштабного для региона проекта - по подготовке и проведению 800-летия со дня основания Нижнего Новгорода. В этот период было проведено более 150 мероприятий, в том числе гала-шоу "Начало нового", ставшее крупнейшим в стране и получившее ряд федеральных и одну международную награду в области event-индустрии. Благоустроено 150 гектаров важнейших городских территорий — это 13 общественных пространств.

Кроме того, были успешно реализованы социальные проекты, в частности, грантовая поддержка 116 инициатив жителей, предложенных к 800-летию. В этом году проект перерос в программу поддержки креативных индустрий Нижегородской области. Фонд поддержки составляет 50 млн рублей.

Туристический поток в регион вырос на 31% и достиг 2,3 млн человек, а объём платных услуг в отрасли по итогам 2021 года составил 16 млрд рублей (рост 146% к 2020 г.). Увеличился и пассажиропоток в регион в целом: по сравнению с "доковидным" 2019-м также отмечен рост на 31%. В этом году регион ожидает 2,5 млн туристов.

Новая задача, поставленная губернатором, — добавлять в фокус внимания туристов малые города. Сегодня активно идёт работа по формированию туристско-паломнического кластера "Арзамас — Дивеево — Саров". Формирование кластеров укрепит позиции малых городов на туристической карте.

Реализация концепции развития креативных индустрий, а также въездного туризма как важнейшей составляющей региональной экономики станет приоритетной задачей Олега Берковича и возглавляемого им блока в обновленной структуре правительства.

Аппарат правительства Нижегородской области выводится в подчинение заместителя председателя правительства с дальнейшим совмещением этих должностей после внесения необходимых изменений в областной закон. С 11 июля должность заместителя председателя правительства региона займет Юрий Ильин. В структуре аппарата правительства он работает около 5 лет, большую часть времени - руководителем аппарата губернатора.

Назначение всех кандидатур подлежит согласованию с Законодательным собранием области, до этого они будут работать в статусе исполняющих обязанности.

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Теги:
Правительство Нижегородской области
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