Нижегородцы заняли второе место на конкурсе "Успешная семья Приволжья" Общество

фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Нижегородцы заняли второе место на конкурсе "Успешная семья Приволжья". Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Торжественная церемония награждения состоялась 8 июля, в День семьи, любви и верности, в Чебоксарах.

Участниками на разных этапах были свыше 4 тыс. человек, в финал прошли 14 семей — из каждого из регионов округа. Смотр талантов проходил по четырем направлениям: "Презентация семьи", "Творческий номер на свободную тему", "Культурно-познавательный конкурс", "Рассказ о своем регионе".

Первое место досталось приёмной семье Алыховых из Ульяновской области, в которой воспитывают пятерых детей.

Второе место завоевала семья Гуниных из Нижегородской области (также пять детей), третье место — семье Сабитовых из Татарстана (девять детей).

"Впервые торжественное чествование семей проходит в установленный указом Президента Российской Федерации День семьи, любви и верности", - отметил заместитель полпреда Олег Машковцев.