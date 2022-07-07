Четыре стены жилых домов утеплили в Балахне с начала года по требованию ГЖИ Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Четыре стены жилых домов утеплили в Балахне с начала года по требованию ГЖИ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По жалобам жителей, как правило в осенне-зимний период, проводятся замеры температуры наружных стен и воздуха в помещениях. Так, в Госжилинспекцию на промерзание стен пожаловались жители дома №50 по ул. Дзержинского в Балахне.

Проверка проблему подтвердила, домоуправляющей компании было направлено предписание об устранении нарушения.

"Работы выполнены в срок, управляющая организация утеплила фасады двух квартир", - сообщил начальник Балахнинского отдела ГЖИ Дмитрий Монахов.

Напомним, что жалобу в ГЖИ нижегородцы могут подать лично в инспекцию с обязательным предоставлением документа, удостоверяющего личность, через личный кабинет в системе ГИС ЖКХ, а также по телефону горячей линии: 8 (831) 430-79-19.