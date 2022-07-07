Водитель катера погиб при столкновении с баржей рядом с селом Макарьево Происшествия

фото: Центральное МСУТ СК России

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Водитель катера погиб при столкновении с баржей рядом с селом Макарьево. Об этом сообщает Центральное МСУТ СК России.

Происшествие на воде случилось около 23:30 8 июля на реке Волга.

Баржа шла по середине реки. По предварительным данным, в неё влетела моторная лодка.

Катер затонул, баржа повреждений не получила.

Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что четырёхлетний ребенок пострадал при падении из лодки на Оке.