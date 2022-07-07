фото: Центральное МСУТ СК России
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Водитель катера погиб при столкновении с баржей рядом с селом Макарьево. Об этом сообщает Центральное МСУТ СК России.
Происшествие на воде случилось около 23:30 8 июля на реке Волга.
Баржа шла по середине реки. По предварительным данным, в неё влетела моторная лодка.
Катер затонул, баржа повреждений не получила.
Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что четырёхлетний ребенок пострадал при падении из лодки на Оке.
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