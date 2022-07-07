Футбольный клуб "Пари НН" начал продажу абонементов на сезон-2022/2023 Общество

Футбольный клуб "Пари НН" начал продажу абонементов на сезон-2022/2023, сообщает пресс-служба ФК, отметив при этом, что в первый день было продано более 25 абонементов.

Отметим, что для приобретения абонемента необходимо иметь "Карту болельщика", которую можно оформить в электронном виде на сайте Госуслуги.

В Нижегородской области с 4 по 7 июля "Карту болельщика" уже получили более 500 человек. Одному из первых нижегородцу, которой купил абонемент, ФК "Пари НН" вручил футболку.

Болельщик выразил слова благодарности руководству клуба и команде, за которую более с 2018 года, отметив при этом, что клуб прогрессирует, и за командой приятно наблюдать.

Напомним, что с 4 июля матчи Российской премьер лиги можно посещать по "Карте болельщика". Цифровая карта болельщика необходима для посещения стадионов в пяти городах, в том числе - Нижнем Новгороде.