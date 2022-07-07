Прицеп с сеном загорелся на ходу на трассе М-7 в Нижегородской области

Прицеп с сеном загорелся на ходу на трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
В пресс-службе ведомства пояснили, что инцидент произошел в Кстовском районе региона 9 июля. У автомобиля КамАЗ, который двигался по трассе, на полном ходу загорелись тюки сена в прицепе. Сено в результате пожара сгорело, прицеп был повреждён огнем.
Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара по предварительной версии – попадание округа в прицеп грузового автомобиля, где находилось сено.
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