Прицеп с сеном загорелся на ходу на трассе М-7 в Нижегородской области Происшествия

Прицеп с сеном загорелся на ходу на трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В пресс-службе ведомства пояснили, что инцидент произошел в Кстовском районе региона 9 июля. У автомобиля КамАЗ, который двигался по трассе, на полном ходу загорелись тюки сена в прицепе. Сено в результате пожара сгорело, прицеп был повреждён огнем.

Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара по предварительной версии – попадание округа в прицеп грузового автомобиля, где находилось сено.