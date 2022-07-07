Нижегородские водители автобусов превратили выделенную полосу у метро "Пролетарская" в парковку Общество

Нижегородские водители автобусов превратили выделенную полосу у метро "Пролетарская" Нижнего Новгорода в парковку.

В ходе прямого эфира с главой Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым, нижегородцы пожаловали, что выделенная полоса для автобусов превратилась в Автозаводском районе в парковку автобусов. Глава города пообещал разобраться, при этом заявил, что к решению вопроса будет привлечен минтранс региона.

Как сообщалось ранее, выделенные полосы для общественного транспорта организованы на ряде улиц Нижнего Новгорода. В частности, выделенные полосы для автобусов были созданы ул. Бекетова, пр. Ленина в Нижнем Новгороде и проспекте Ленина (от станции метро "Автозаводская" до станции "Пролетарская").

Напомним, что ранее Юрий Шалабаев заявил, что выделенные полосы на двух участках проспекта Гагарина позволили общественному транспорту на 12% быстрее доезжать от Щербинок до площади Лядова.