Нижегородские водители автобусов превратили выделенную полосу у метро "Пролетарская" в парковку

Нижегородские водители автобусов превратили выделенную полосу у метро "Пролетарская" Нижнего Новгорода в парковку.
В ходе прямого эфира с главой Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым, нижегородцы пожаловали, что выделенная полоса для автобусов превратилась в Автозаводском районе в парковку автобусов. Глава города пообещал разобраться, при этом заявил, что к решению вопроса будет привлечен минтранс региона.
Как сообщалось ранее, выделенные полосы для общественного транспорта организованы на ряде улиц Нижнего Новгорода. В частности, выделенные полосы для автобусов были созданы ул. Бекетова, пр. Ленина в Нижнем Новгороде и проспекте Ленина (от станции метро "Автозаводская" до станции "Пролетарская").
Напомним, что ранее Юрий Шалабаев заявил, что выделенные полосы на двух участках проспекта Гагарина позволили общественному транспорту на 12% быстрее доезжать от Щербинок до площади Лядова.
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