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Общество

Последний день жары остался для Нижегородской области на этой неделе

11 июля 2022 09:17  [248] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области на этой неделе ожидается смена погоды: если в понедельник-вторник будет жарко и преимущественно солнечно, то уже со среды над регионом станут развиваться массивы кучево-дождевой облачности, которые спровоцируют снижение температуры и принесут грозы и дожди.

Так, сегодня,11 июля, солнечно и по-прежнему жарко – днём +29…+32°. Ясно, ветер лёгкий, юго-восточный 3,5-4,5 м/с. Атмосферное давление в норме - 755 мм рт.ст.
Вечером +25°, ночью температура воздуха понизится до +20°.

Во вторник прогнозируется переменная облачность, температура днём поднимется до отметки +25...27°, a ночью опустится до +17...+19°. Ветер будет юго-восточный в пределах 4-5 м/с.

В среду, 13 июля, жара спадёт, столбики термометров днём покажут +23...+25°, ветер стихнет до 1 м/с, небо затянут облака, атмосферное давление поползёт вниз.

С четверга и до конца недели установится пасмурная маловетреная погода, с дождями и грозами. Температура сохранится в пределах +20...+23°, атмосферное давление ниже нормы - около 740-747 мм рт.ст.

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