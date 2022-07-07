Научный дворик НИУ ВШЭ снова приглашает нижегородцев на увлекательные лекции Культура и отдых

Фото: НИУ ВШЭ

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород после двухлетнего перерыва снова запускает свой проект "Научный дворик" и приглашает на увлекательные лекции всех нижегородцев и гостей города, интересующихся наукой. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Научный дворик – это открытый лекторий с участием преподавателей Высшей школы экономики и партнёров университета, которые говорят о науке просто и интересно.

В течение трёх недель, начиная с 12 июля, на площадке дворика пройдут открытые научно-популярные лекции по дизайну, лингвистике математике, менеджменту и другим наукам от экспертов.

Гости смогут не только послушать лекторов и задать им уточняющие вопросы, но и подискутировать, а также обсудить услышанное.

Место проведения: двор учебного корпуса НИУ ВШЭ — Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, 25/12.

Вход на лекции свободный. Регистрация не требуется.

Расписание лекций на ближайшие дни:

12 июля, 17:00 "Из чего сделаны "Звёздные войны"?", лектор - Николай Ткаченко, академический руководитель программы "Дизайн".

14 июля,17:00 "Почему лингвист - одна из ключевых фигур современной судебной системы?", лектор - Анна Хоменко, академический руководитель программы "Фундаментальная и прикладная лингвистика", судебный эксперт-лингвист АНО "ЕСИН", кандидат филологических наук.

19 июля, 17:00 — "Математика и компьютерные науки в современном мире", лектор - Валерий Калягин, завлабораторией алгоритмов и технологий анализа сетевых структур, доктор физико-математических наук, профессор, ординарный профессор НИУ ВШЭ.

21 июля в 17:00 "Фикции и презумпции в праве", лектор - Александр Козлов, начальник отдела академического развития, кандидат юридических наук.

С полным расписанием лекций Научного дворика можно ознакомиться по ссылке.

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