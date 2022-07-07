Научный дворик НИУ ВШЭ снова приглашает нижегородцев на увлекательные лекции

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НИУ ВШЭ – Нижний Новгород после двухлетнего перерыва снова запускает свой проект "Научный дворик" и приглашает на увлекательные лекции всех нижегородцев и гостей города, интересующихся наукой. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Научный дворик – это открытый лекторий с участием преподавателей Высшей школы экономики и партнёров университета, которые говорят о науке просто и интересно.
В течение трёх недель, начиная с 12 июля, на площадке дворика пройдут открытые научно-популярные лекции по дизайну, лингвистике математике, менеджменту и другим наукам от экспертов.
Гости смогут не только послушать лекторов и задать им уточняющие вопросы, но и подискутировать, а также обсудить услышанное.
Место проведения: двор учебного корпуса НИУ ВШЭ — Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, 25/12.
Вход на лекции свободный. Регистрация не требуется.
Расписание лекций на ближайшие дни:
12 июля, 17:00 "Из чего сделаны "Звёздные войны"?", лектор - Николай Ткаченко, академический руководитель программы "Дизайн".
14 июля,17:00 "Почему лингвист - одна из ключевых фигур современной судебной системы?", лектор - Анна Хоменко, академический руководитель программы "Фундаментальная и прикладная лингвистика", судебный эксперт-лингвист АНО "ЕСИН", кандидат филологических наук.
19 июля, 17:00 — "Математика и компьютерные науки в современном мире", лектор - Валерий Калягин, завлабораторией алгоритмов и технологий анализа сетевых структур, доктор физико-математических наук, профессор, ординарный профессор НИУ ВШЭ.
21 июля в 17:00 "Фикции и презумпции в праве", лектор - Александр Козлов, начальник отдела академического развития, кандидат юридических наук.
С полным расписанием лекций Научного дворика можно ознакомиться по ссылке.12+
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