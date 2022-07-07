Продлена работа Нижегородского кремля
Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 8 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Культура и отдых
11 июля 2022 09:36  [120] Научный дворик НИУ ВШЭ снова приглашает нижегородцев на увлекательные лекции
09 июля 2022 12:08  [713] Зарегистрироваться на фестиваль "Горький. Море. Фест" можно до 14 июля
08 июля 2022 15:09  [336] Межрегиональный фестиваль чувашской культуры "Питрав Пуххи" пройдёт в Воротынце 9 июля
08 июля 2022 13:44  [413] #ГастросетНижний презентовали в ресторанах Нижнего Новгорода
08 июля 2022 12:05  [523] Районный фестиваль "Земляничная поляна" пройдёт в Кстове 10 июля
07 июля 2022 18:36  [492] Еще 28 нижегородских учреждений культуры присоединились к программе "Пушкинская карта"
07 июля 2022 18:22  [557] Опубликована программа фестиваля "Гастрономическая Рождественская" на 9 июля
07 июля 2022 17:37  [1232] Опубликована программа фестиваля "Столица закатов" в Нижнем Новгороде на 9-10 июля
07 июля 2022 14:41  [532] Иммерсивное шоу к 200-летию Нижегородской ярмарки пройдет 15-16 июля
06 июля 2022 16:06  [315] Мероприятия для детей в дни летних каникул организуют во всех районах Нижнего Новгорода
Культура и отдых

Научный дворик НИУ ВШЭ снова приглашает нижегородцев на увлекательные лекции

11 июля 2022 09:36  [120] Культура и отдых

Фото: НИУ ВШЭ

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород после двухлетнего перерыва снова запускает свой проект "Научный дворик" и приглашает на увлекательные лекции всех нижегородцев и гостей города, интересующихся наукой. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Научный дворик – это открытый лекторий с участием преподавателей Высшей школы экономики и партнёров университета, которые говорят о науке просто и интересно.

В течение трёх недель, начиная с 12 июля, на площадке дворика пройдут открытые научно-популярные лекции по дизайну, лингвистике математике, менеджменту и другим наукам от экспертов.

Гости смогут не только послушать лекторов и задать им уточняющие вопросы, но и подискутировать, а также обсудить услышанное.

Место проведения: двор учебного корпуса НИУ ВШЭ — Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, 25/12.

Вход на лекции свободный. Регистрация не требуется.

Расписание лекций на ближайшие дни:

12 июля, 17:00 "Из чего сделаны "Звёздные войны"?", лектор - Николай Ткаченко, академический руководитель программы "Дизайн".

14 июля,17:00 "Почему лингвист - одна из ключевых фигур современной судебной системы?", лектор - Анна Хоменко, академический руководитель программы "Фундаментальная и прикладная лингвистика", судебный эксперт-лингвист АНО "ЕСИН", кандидат филологических наук.

19 июля, 17:00 — "Математика и компьютерные науки в современном мире", лектор - Валерий Калягин, завлабораторией алгоритмов и технологий анализа сетевых структур, доктор физико-математических наук, профессор, ординарный профессор НИУ ВШЭ.

21 июля в 17:00 "Фикции и презумпции в праве", лектор - Александр Козлов, начальник отдела академического развития, кандидат юридических наук.

С полным расписанием лекций Научного дворика можно ознакомиться по ссылке.

12+

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Наука НИУ ВШЭ Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода Мир в кадре
07 июля 2022 16:47Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода "Мир в кадре"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph