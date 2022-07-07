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Общество

Полёты в Пермь, Уфу и Мурманск откроются из Нижнего Новгорода в конце июля

11 июля 2022 10:08  [88] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В конце июля из аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова откроются новые направления авиаперелётов: в Пермь, Уфу и Мурманск. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно информации, перевозками будет заниматься авиакомпания Nordwind совместно с авиакомпанией "Икар".

Как уточнили в нижегородском аэропорту, направление Нижний Новгород - Пермь будет абсолютно новым. Полёты запланированы с 31 июля дважды в неделю: по средам в 17:20 и по воскресеньям в 13:10. Вылет из Перми в Нижний Новгород - в 12:35 и в 16:40. Время перелёта составит 1 час 30 минут, стоимость билетов начинается от 3451 рубля.

В Уфу и Мурманск авиакомпания уже выполняла полёты в 2021 году и теперь возобновляет полётную программу по этим маршрутам.

Авиаперелёты в Мурманск из Нижнего Новгорода откроются уже с 27 июля по средам и воскресеньям в 12:20. В обратном направлении - в 16:00 и в 15:55 соответственно. Продолжительность полёта - 2 часа 40 минут, стоимость билета стартует с 4409 рублей.

В столицу Башкортостана рейсы будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и субботам, с вылетом из Нижнего Новгорода в 01:25. Время полёта - 1 час 20 минут, цена билета начинается от 3290 рублей.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Азимут" возобновила полёты из Нижнего Новгорода в Саратов.

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Теги:
Авиасообщение Аэропорт
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