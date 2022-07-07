Лыкова дамба в Нижнем Новгороде будет благоустроена к октябрю 2022 года Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Лыкова дамба в Нижнем Новгороде будет благоустроена к октябрю 2022 года. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, администрация Нижегородского района ищет подрядчика на проведение благоустройства Лыковой дамбы. Стоимость работ составит 21,3 млн рублей, средства будут выделены из городского бюджета в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

В рамках благоустройства планируется посадить новые деревья и кустарники взамен аварийных насаждений, разбить газон, а также установить урны, скамейки, информационные стенды и другие МАФы.

Работы должны быть выполнены до 1 октября текущего года. Подрядчик будет выбран 29 июля.

Ранее стали известны 28 территорий, которые благоустроят по программе ФКГС в Нижнем Новгороде в 2023 году.