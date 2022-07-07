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"Детокс" на страже чистоты организма

11 июля 2022 12:19  [64]

Комплексная программа "Детокс — очищение организма", предложенная специалистами клиники "Кивач", представляет собой эффективный способ удаления токсинов из организма на клеточном уровне. Начинается очищение с кишечника, приводятся в порядок обменные процессы, формируется баланс внутренней среды. За счет сочетания традиционных препаратов и новейших нанотехнологий обеспечивается всестороннее воздействие на проблему.

Организм человека — сложная система, предусматривающая непрерывное протекание огромного количества биохимических процессов. Для поддержания жизнедеятельности необходимо получение из внешней среды разнообразных веществ, перерабатываемых организмом в новые вещества, потребные человеку. Вместе с этим образуются продукты, не усваиваемые в полном объеме и требующие дальнейшего выведения.

В процессе удаления токсинов необходимо выделить три основополагающих элемента:

  • клетка — именно на клеточном уровне происходят все обменные процессы;
  • кровеносная (лимфа) система — обеспечивает начальное выведение токсинов;
  • кишечник, кожные покровы — основные пути выхода токсинов из организма.

В рамках программы детокс-очищения с целью получения максимально возможного результата воздействие осуществляется последовательно, используя принцип "снизу вверх". Это означает, что первоначально должны быть подготовлены пути выведения токсичных веществ, и только в последнюю очередь начинается очищение непосредственно на клеточном уровне.

Постепенно в России приходят к пониманию целесообразности применения в процессе лечения холистического подхода. За долгие годы успешной работы в сфере здравоохранения в нашей клинике выявили существование взаимосвязи между психологическим и физиологическим состоянием здоровья человека.

Зачастую проблемы психосоматики становятся причиной нарушений в работе желудочно-кишечного тракта, что в свою очередь становится причиной неспособности организма получать в полном объеме необходимые ему питательные вещества, а также эффективно выводить токсины и иные продукты переработки.

Используемые программы

На сегодня клиника "Кивач" (www.kivach.ru) предлагает три программы на выбор:

  • Базовая. Предусматривает основной набор процедур в области натуротерапии. Она обеспечивает межклеточное очищение, оздоровление фильтрующих органов, устранение паразитов и возбудителей инфекций. На сегодня это самый востребованный продукт, подходящий для тех, кто впервые обращается к очищению собственного организма или проходит курс повторно;
  • Премиальная. Углубленный курс, предусматривающий дополнительно спектральную фототерапию и консультации специалистов узкой направленности. В программу включены процедуры, способствующие уходу за кожей пациента;
  • Эксклюзивная. В дополнение к решениям двух предыдущих программ предусматривает anti-age омолаживающие процедуры, расширенный набор процедур в области ухода с использованием премиальных косметических средств, сеансы релакса для максимального комфорта клиентов.

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