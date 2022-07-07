Сложно ли открыть компанию в ОАЭ?

Объединенные Арабские Эмираты – страна, которая занимает лидирующие позиции по экономическому развитию. И если требуется открыть счет в Дубай, то проблем не возникнет. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Особенности переноса компании

С каждым годом все больше бизнесменов перебираются в ОАЭ. И в этом нет ничего удивительного, потому что система налогообложения устроена выгодно. К тому же, представлено огромное количество свободных экономических зон, которые позволяют быстро обосноваться и решить все организационные вопросы.

Открыть фирму на территории Эмиратов https://emirabiz.ru/otkryt-kompaniyu-v-oaeh/ под силу каждому предпринимателю. Процедура оформления документов простая и никаких проблем, обычно, не возникает.

ОАЭ считается крупным оффшором, но устроен он совершенно по другим правилам. Кто-то из бизнесменов может с уверенностью заявить, что процесс регистрации сложный и возникает масса проблем, которые практически невозможно решить. К тому же, возникает огромное количество непонятных ситуаций, которые требует профессионального вмешательства.

На самом деле все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. На просторах интернета представлено огромное количество самой разной информации. Но не стоит верить всему, что пишут в СМИ. Чтобы все прошло гладко и без каких-либо проблем, стоит обратиться за помощью к специалистам, и они могут решить все нюансы.

Основные достоинства

Каждый предприниматель прекрасно понимает, что ему нужно постоянно вкладывать деньги в свой бизнес и платить налоги. Нередко можно услышать о том, как бизнесмены хотят найти идеальную страну, где власти будут лояльно относиться к любой деятельности, и дадут возможность развиваться.

Оказывается, такая страна существует. И если хочется вести бизнес и получать практически 100% прибыль, то стоит перевести свою компанию в ОАЭ. Предприниматель получает визу резидента https://emirabiz.ru/viza-rezidenta-oaeh/ и может спокойно работать. Не стоит забывать о том, что есть специальные зоны, где не ведется финансовая игра, в которую играет весь мир.

Основными достоинствами ведения бизнеса на территории ОАЭ можно считать:

Правительство страны не разглашает данные о людях, которые перенести свой бизнес сюда. Не ведется учет доходов, который получают бизнесмены. Страна не входит в европейский налоговый список. В стране действуют законы, которые позволяют защищать свой бизнес. На территории страны открыто огромное количество бизнес-центров, которые постоянно растут. Продуманная логистика.

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