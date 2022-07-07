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Общество

Новый микрорайон планируется построить около поселка Новинки

11 июля 2022 12:58  [72] Общество

Фото: с сайта Минграда Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новый микрорайон планируется построить около поселка Новинки. Информация об этом размещена на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, проект застройки участка, прилегающего к поселку Новинки в Богородском районе, был разработан ООО ТМА "Пестова и Попова" по заказу ООО "Специализированный застройщик "Три Эс Новый город".

Планируется, что в новом микрорайоне будут возведены многоэтажные жилые дома, спортивные площадки, а также обустроены различные зеленые зоны и парковки.

По итогам заседания Архсовет принял объемно-планировочное решение застройки за основу для дальнейшего проектирования.

Ранее сообщалось, что микрорайон из двух десятков многоэтажек хотят построить в Автозаводском районе.

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Теги:
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