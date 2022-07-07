Фото:
Новый микрорайон планируется построить около поселка Новинки. Информация об этом размещена на сайте Минграда Нижегородской области.
Согласно информации, проект застройки участка, прилегающего к поселку Новинки в Богородском районе, был разработан ООО ТМА "Пестова и Попова" по заказу ООО "Специализированный застройщик "Три Эс Новый город".
Планируется, что в новом микрорайоне будут возведены многоэтажные жилые дома, спортивные площадки, а также обустроены различные зеленые зоны и парковки.
По итогам заседания Архсовет принял объемно-планировочное решение застройки за основу для дальнейшего проектирования.
Ранее сообщалось, что микрорайон из двух десятков многоэтажек хотят построить в Автозаводском районе.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+