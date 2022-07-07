Три человека пострадали в ДТП на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Три человека пострадали в ДТП на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 9 июля в 22:40 28-летний водитель "ТагАЗ" проехал перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем "Hyundai".

В результате ДТП пострадали женщина-водитель и 2 несовершеннолетних пассажира "Hyundai". В больницу была доставлена 4-летняя девочка.

В отношении водителя "ТагАЗ" составлено 2 протокола об административных правонарушениях по статьям 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора) и 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак "Инвалид").

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Борском районе.