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Анализ воздуха

11 июля 2022 14:14  [66]

Атмосферный воздух – одна из наиболее важных составляющих окружающей среды. Человек нуждается в постоянном доступе к воздуху с качественным составом, чтобы не нарушить показатели здоровья организма, так как кислород, содержащийся в воздухе, участвует во всех обменных процессах тканей и клеток. Современный уровень развития промышленности и инфраструктурных объектов в государстве является основной причиной загрязнения воздуха из-за попадания различных вредных веществ в атмосферу. Для контроля состояния окружающей среды и проведения мероприятий в рамках экологического мониторинга в лабораториях проводится анализ атмосферного воздуха.

Зачем проводится анализ атмосферного воздуха

Анализ атмосферного воздуха – необходимая составляющая мероприятий экологического мониторинга и контроля состояния окружающей среды. Для функционирующего предприятия это способ контроля и своевременного принятия мер по улучшению производственных процессов в соответствии с действующими экологическими и санитарными нормами воздействия на объекты окружающей среды. Анализ воздуха необходим в следующих случаях:

● при утверждении, изменении, сокращении и контроле границ санитарно-защитной зоны объекта (СЗЗ);

● в рамках мероприятий по получению разрешения на строительство гражданского или промышленного объекта;

● в случае ввода объекта в эксплуатацию;

● для проведения экологического контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны.

Нормативно-правовая документация

Анализ воздуха и отбор воздушных проб проводятся в соответствии с действующим российским законодательством, установленными санитарными нормами и правилами. Регламент подчиняется нормативным актам и предписаниям:

● Санитарные нормы и правила "СЗЗ и санитарная классификация предприятий, сооружений и прочих объектов" 2.2.1/2.1.1.1200-03;

● Федеральный закон ФЗ № 7 "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 г.;

● Федеральный закон ФЗ № 96 "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 г.

Исследования воздуха отличаются по процедурам отбора проб и методикам. Выбор способа отбора и методики анализа учитывает вид деятельности хозяйствующего субъекта, особенности производственных процессов, специфику рельефа и климатические условия региона.

Методика проведения исследований воздуха

Исследования воздуха проводятся специалистами лаборатории. Обычно доступны несколько типовых исследований: химическое, микробиологическое, исследование на характер загрязняющих частиц (наличие крупнодисперсных и мелкодисперсных примесей).

Достоверность результатов определяется использованием качественного современного лабораторного оборудования:

● хроматографы для проведения жидкостной хроматографии;

● оптические анализаторы частиц;

● газоанализаторы;

● ртутные анализаторы;

● гравиметрическое оборудование и другие.

Итоговые результаты оформляются лабораторией, которая осуществляла анализ воздуха по различным параметрам. Лаборатория должна иметь соответствующую область аккредитации. В протоколе указываются сведения о лабораторном автоматическом оборудовании, на котором исследовали пробы, методы исследований, нормативные показатели содержания загрязняющих веществ в воздухе, установленные действующим законодательством, результаты исследования и описание промышленного объекта-заказчика.

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