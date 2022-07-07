История компании Huawei

Huawei – это китайская компания, которая за короткий срок с момента своего основания в 1987 году стала одним из мировых лидеров в отрасли телекоммуникационных технологий. Сегодня под этим брендом выпускаются смартфоны, планшеты, сетевые сервисы, оборудование базовой сети, и это еще не весь перечень. Однако так было не всегда. Что же происходило до наших дней?

Как все начиналось?

Компанию открыл бывший инженер НОА по имени Жэнь Чжэнфей. На заре фирма не располагала внушительными финансовыми ресурсами, поэтому о производстве оборудования и электроники не могло идти и речи. Сначала основной деятельностью была обычная перепродажа коммутаторов для мобильных телефонов. Вся выручка направлялась на проведение собственных исследований и разработок. К 1990 году, всего через 3 года после открытия, организация прекратила перепродажу оборудования и начала производство телекоммуникационной электроники. К этому моменту в распоряжении Хуавей уже был исследовательский центр для этих целей.

В 1993 году производитель представил публике первый программируемый коммуникатор своего бренда. В то время он сразу завоевал звание самого мощного устройства такого рода в Китае. Сразу за этим компания получила контракт на строительство первой в КНР государственной коммуникационной структуры. Именно это событие стало переломным в истории Хуавей. Уже через год после этого основатель Жэнь Чжэнфей встретился с главой Китая и обсудил перспективы развития. В 1997 году организация заключила первый международный контракт, начав стремительную экспансию на мировом рынке.

Huawei в двадцать первом веке

В начале XXI века производитель добрался до США, где было построено четыре исследовательских центра с персоналом в несколько тысяч человек. В 2004 году началась работа над созданием сети третьего поколения (3G) от голландского оператора Telfort. Это было далеко не единственным выгодным предложением от международных заказчиков, и с каждым годом их количество лишь росло.

В 2010 году бренд начал выпускать собственные смартфоны, сперва на базе OS Android, а затем и на Windows Phone 8. Сегодня фирма продолжает выполнять свою миссию по цифровизации как можно большего количества разных стран. Приоритетными направлениями деятельности являются отнюдь не только мобильные устройства, но и коммуникационные сети, а также глобальный сервис.

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