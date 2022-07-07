Современные матрасы – сочетание эстетических характеристик и исключительного комфорта

Несмотря на то, что кровать – основной предмет мебели в спальне, качество сна во многом зависит от удобного матраса.

На официальном сайте https://mirmatrasov.uz/ магазина "Мир матрасов" можно более детально ознакомиться с большим выбором функциональных и комфортных матрасов, а также воспользоваться привлекательным предложением – ортопедические матрасы Gloria по выгодной цене.

Широкий ассортимент позволяет выбирать из множества моделей, разнообразных по структуре и свойствам. Все они изготовлены с использованием инновационных технологий и качественных материалов.

В интернет-магазине "Мир матрасов" представлены самые популярные виды матрасов с различными наполнителями:

ортопедические и анатомические;

беспружинные;

пружинные.

Ортопедические матрасы Gloria – здоровый сон для всех!

Матрасы из предложения магазина "Мир матрасов" соответствуют самым высоким стандартам безопасности использования. HR пена и термовойлок, используемые в матрасах Gloria, обеспечивают комфорт в течение сна, реагируют как на вес и температуру тела, так и на многократные изменения положения. Достаточная продолжительность сна на идеально подобранном ортопедическом матрасе положительно влияют на состояние позвоночника, а, следовательно – общее самочувствие.

Пружинные матрасы – современное решение в спальню

Индивидуально работающие пружины удерживает все изгибы позвоночника в стабильном и здоровом положении в течение всей ночи. В сочетании с современными пенами пружинный матрас – идеальная основа для повседневного отдыха и оптимального расслабления.

Практически во всех матрасах пружины расположены в нескольких зонах жесткости, которые обеспечивают стабильную поддержку каждой части тела в зависимости от оказываемого давления. Пружинные матрасы прочные и позволяют сохранять правильное положение позвоночника.

Матрасы с различными наполнителями

Есть много факторов, которые следует учитывать при покупке нового матраса. Помимо таких очевидных вещей, как подгонка под рост, вес или размер кровати, нужно помнить и о выборе наполнения. За счет различных наполнителей достигается разная степень жесткости матраса.

Одним из самых популярных изделий в последнее время являются варианты из термопластичной пены. Этот материал подстраивается под лежащего на нем человека, что позволяет более комфортно отдыхать. Именно поэтому эти модели матрасов рекомендуются людям, страдающим проблемами со спиной.

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