Глеб Никитин поздравил победителей финала регионального этапа Всероссийского чемпионата ОХЛ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил победителей и вручил награды победителям финальных матчей регионального этапа Всероссийского чемпионата Офицерской Хоккейной Лиги сезона 2021-2022 годов, которые состоялись в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба главы региона.
В мероприятии принял участи также и начальник УФСБ России по Нижегородской области Игорь Завозяев, а также воспитанники нижегородского кадетского корпуса и военно-патриотического лагеря "Хочу стать десантником", спортсмены, прибывшие из ДНР и ЛНР на тренировочные сборы.
Глеб Никитин отметил, что в хоккей играют настоящие мужчины, которые еще и защищают Родину, а командный спорт помогает сплотиться и лучше понимать друг друга,
Мероприятие посвящено поддержке российских военнослужащих, защищающих сейчас жителей Донецкой и Луганской народных республик.
В ходе игр были выявлены лучшие команды трех дивизионах Офицерской Хоккейной Лиги.
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