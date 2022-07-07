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Общество

Глеб Никитин поздравил победителей финала регионального этапа Всероссийского чемпионата ОХЛ

11 июля 2022 14:42  [75] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил победителей и вручил награды победителям финальных матчей регионального этапа Всероссийского чемпионата Офицерской Хоккейной Лиги сезона 2021-2022 годов, которые состоялись в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба главы региона.

В мероприятии принял участи также и начальник УФСБ России по Нижегородской области Игорь Завозяев, а также воспитанники нижегородского кадетского корпуса и военно-патриотического лагеря "Хочу стать десантником", спортсмены, прибывшие из ДНР и ЛНР на тренировочные сборы.

Глеб Никитин отметил, что в хоккей играют настоящие мужчины, которые еще и защищают Родину, а командный спорт помогает сплотиться и лучше понимать друг друга,

Мероприятие посвящено поддержке российских военнослужащих, защищающих сейчас жителей Донецкой и Луганской народных республик.

В ходе игр были выявлены лучшие команды трех дивизионах Офицерской Хоккейной Лиги.

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Теги:
Спорт Хоккей
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