Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
Продлена работа Нижегородского кремля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 8 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Экономика
11 июля 2022 15:16  [21] Два месяца подряд в Нижегородской области регистрируется снижение цен
07 июля 2022 11:37  [371] Денис Мантуров и Глеб Никитин обсудили вопросы промышленного развития Нижегородской области
06 июля 2022 17:44  [361] Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области увеличились на 24,7% с начала года
06 июля 2022 17:22  [518] Нижегородские компании-участники выставки "Иннопром-2022" провели более 1,5 тысяч встреч и переговоров
05 июля 2022 11:43  [359] Нижегородское правительство и АО "Механика" заключили соглашение об индустриальном партнерстве
05 июля 2022 10:58  [336] Транш инфраструктурного бюджетного кредита в сумме 38,2 млн рублей поступил в бюджет Нижегородской области
04 июля 2022 17:35  [437] Евгений Люлин: Мы идем по пути создания центров технологического суверенитета
04 июля 2022 14:12  [338] Нижегородская область набрала максимальное количество баллов в рейтинге открытости бюджетных данных
02 июля 2022 09:21  [501] Нижегородские предприниматели смогут получить "Цифровой профиль" на платформе МСП.РФ
01 июля 2022 16:51  [324] Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о шагах по перестройке внешнеэкономических связей России
Экономика

Два месяца подряд в Нижегородской области регистрируется снижение цен

11 июля 2022 15:16  [21] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Два месяца подряд в Нижегородской области регистрируется снижение цен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Егор Поляков.

Согласно информации, дефляция в регионе связана с сезонным снижением цен на некоторые продовольственные товары, а также продолжающимся укреплением рубля.

Так, за июнь цены на продовольственные и непродовольственные товары в Нижегородской области снизились на 0,5% по отношении к маю. При этом в среднем по России снижение отмечается только на 0,3%.

Цены на продовольственные товары уменьшились на 1,1%. за счет следующей продукции:

- плодоовощная продукцию, включая картофель – на 11,7, капусту белокочанную свежую – на 33,9%, огурцы свежие – на 20,7%, морковь – на 12,1%, лук репчатый – на 10,5%;

- сахар – на 13,3%;

- яйца – на 6,0%;

- сосиски, сардельки – на 4,8%;

- свинина – на 2,7%. 

Снижение цен на непродовольственные товары на 0,8% обусловлено подешевлением следующих товаров:

- телерадиотовары – на 3,1%;

- легковые автомобили – на 2,9%;

- строительные материалы – на 2,2%;

- персональные компьютеры – на 1,2%.

При этом на 0,8% увеличились цены на услуги в связи с ростом цен на услуги в сфере зарубежного туризма – на 10,8%.

В целом с начале года индекс потребительских цен составил 111,2% к декабрю прошлого года, тогда как в среднем по России он составил 111,4%.

Ранее сообщалось, что инфляция в Нижегородской область начала снижаться.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инфляция Продовольствие
Поделиться:
Новости по теме
15 июня 2022 15:40  [359] Инфляция в Нижегородской область начала снижаться
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода Мир в кадре
07 июля 2022 16:47Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода "Мир в кадре"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph