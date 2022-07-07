Два месяца подряд в Нижегородской области регистрируется снижение цен Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Два месяца подряд в Нижегородской области регистрируется снижение цен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Егор Поляков.

Согласно информации, дефляция в регионе связана с сезонным снижением цен на некоторые продовольственные товары, а также продолжающимся укреплением рубля.

Так, за июнь цены на продовольственные и непродовольственные товары в Нижегородской области снизились на 0,5% по отношении к маю. При этом в среднем по России снижение отмечается только на 0,3%.

Цены на продовольственные товары уменьшились на 1,1%. за счет следующей продукции:

- плодоовощная продукцию, включая картофель – на 11,7, капусту белокочанную свежую – на 33,9%, огурцы свежие – на 20,7%, морковь – на 12,1%, лук репчатый – на 10,5%;

- сахар – на 13,3%;

- яйца – на 6,0%;

- сосиски, сардельки – на 4,8%;

- свинина – на 2,7%.

Снижение цен на непродовольственные товары на 0,8% обусловлено подешевлением следующих товаров:

- телерадиотовары – на 3,1%;

- легковые автомобили – на 2,9%;

- строительные материалы – на 2,2%;

- персональные компьютеры – на 1,2%.

При этом на 0,8% увеличились цены на услуги в связи с ростом цен на услуги в сфере зарубежного туризма – на 10,8%.

В целом с начале года индекс потребительских цен составил 111,2% к декабрю прошлого года, тогда как в среднем по России он составил 111,4%.

Ранее сообщалось, что инфляция в Нижегородской область начала снижаться.