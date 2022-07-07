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Два месяца подряд в Нижегородской области регистрируется снижение цен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Егор Поляков.
Согласно информации, дефляция в регионе связана с сезонным снижением цен на некоторые продовольственные товары, а также продолжающимся укреплением рубля.
Так, за июнь цены на продовольственные и непродовольственные товары в Нижегородской области снизились на 0,5% по отношении к маю. При этом в среднем по России снижение отмечается только на 0,3%.
Цены на продовольственные товары уменьшились на 1,1%. за счет следующей продукции:
- плодоовощная продукцию, включая картофель – на 11,7, капусту белокочанную свежую – на 33,9%, огурцы свежие – на 20,7%, морковь – на 12,1%, лук репчатый – на 10,5%;
- сахар – на 13,3%;
- яйца – на 6,0%;
- сосиски, сардельки – на 4,8%;
- свинина – на 2,7%.
Снижение цен на непродовольственные товары на 0,8% обусловлено подешевлением следующих товаров:
- телерадиотовары – на 3,1%;
- легковые автомобили – на 2,9%;
- строительные материалы – на 2,2%;
- персональные компьютеры – на 1,2%.
При этом на 0,8% увеличились цены на услуги в связи с ростом цен на услуги в сфере зарубежного туризма – на 10,8%.
В целом с начале года индекс потребительских цен составил 111,2% к декабрю прошлого года, тогда как в среднем по России он составил 111,4%.
Ранее сообщалось, что инфляция в Нижегородской область начала снижаться.
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