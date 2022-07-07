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Культура и отдых

"Заповедные кварталы" представили программу мероприятий на эту неделю

11 июля 2022 16:22  [67] Культура и отдых

Фото: vk.com/z_kvartaly

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

"Заповедные кварталы" АНО "АСИРИС" пригласили нижегородцев на этой неделе на романсы, старинные праздники и просмотр корейского кино: организаторы представили программу мероприятий на неделю.

В четверг, 14 июля, в 18:30 в рамках проекта "Джаз в саду" (12+) выступит Трио Вячеслава Золотовского. Коллектив представит свою программу "От свинга до фьюжн".
Вход свободный, по регистрации.

В пятницу, 15 июля, в 18:00 в квартале Трёх Святителей стартует экскурсия "От фонтана до квартала" (6+), которая позволит изменить представление о Нижнем Новгороде как о мегаполисе и откроет его новые тайны. Запись на все экскурсии - по ссылке.

В субботу, 16 июля, в 18:30 пройдёт традиционный концерт "Шаляпин на балконе" (12+). Гостей ждёт вечер романсов Римского-Корсакова, где выступят Нина Астафьева (сопрано) и Екатерина Ульяницкая (фортепиано). Вход свободный, по регистрации.

На экскурсии "Упоительные истории квартала" (18+), которая начнётся в 19:30, участники познакомятся с историком-любителем - фонарщиком Фомой Гаврилычем, который жил и работал в квартале на рубеже веков. Он расскажет, какими были праздники в старом Нижнем, где покупали продукты, а ещё - что и как пили в конце XIX века в нашем городе.

Также в субботу в 20:00 можно будет посмотреть нашумевший корейский фильм "Паразиты" (18+) в летнем кинотеатре Wink. Вход свободный, по регистрации.

А в воскресенье, 17 июля, в 14:00 состоится экскурсия "Женские истории Заповедного квартала" (12+), во время которой можно будет узнать, как жили женщины в XIX веке и какой след в истории страны они оставили.

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Теги:
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