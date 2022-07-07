Нижегородская область получила грант правительства РФ на социально-важные расходы Общество

Нижегородская область получила грант правительства РФ в размере более 726 млн рублей на социально-важные расходы. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, добавив при этом, что выделяется по итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти региона за 2021 год.

Стоит отметить, что, полученные средства могут быть направлены исключительно на социально-значимые расходы на усмотрение региональных властей.

Как отметила Глеб Никитин, грант в Нижегородской области будет направлен на ежемесячные денежные выплаты на ребенка от 8 до 17 лет, напомнив при этом, что их регион осуществляет на условиях софинансирования с федеральным бюджетом. Глава региона также добавил, что в текущей ситуации поддержка семей очень важна.

При распределении грантов правительство РФ учитывает ряд показателей: от уровня социально-экономического развития регионов до роста объемов инвестиций и качества городской среды.