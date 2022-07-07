Нижегородцы могут принять участие в конкурсе на лучший сценарий ролика для международной акции "Диктант Победы" Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

"Единая Россия" проведет конкурс на лучший сценарий ролика для международной акции "Диктант Победы". По сценариям победителей конкурса снимут и смонтируют три ролика. Они станут основными промо-видео международной историко-просветительской акции "Единой России" "Диктант Победы", которая в этом году состоится 3 сентября.

Участвовать в конкурсе могут все желающие. Для этого достаточно направить свой сценарий в формате .doc и .docx на электронную почту dp@edinros.ru с указанием данных для обратной связи (ФИО, возраст, телефон, e-mail), ссылкой на пост в соцсетях с рассказом о своем участии в конкурсе с хештегом #диктантпобеды и ссылкой на соцсети проекта "Диктант Победы": "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках". В теме письма необходимо указать: "Сценарий на конкурс. Фамилия и Имя".

К участию принимаются тексты о значении предстоящей акции, ее целях и задачах. Сценарий должен быть направлен на популяризацию знаний о Великой Отечественной войне, воспитание патриотизма и укрепление связи между поколениями, сохранение исторической памяти.

Отметим, акция "Диктант Победы" стартовала в рамках партпроекта "Единой России" "Историческая память" в 2019 году и состоится уже в четвертый раз. Она призвана пробудить интерес у школьников, молодежи, а также у российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны, возможность проверить свои знания истории, узнать новую информацию о забытых подвигах предков. С каждым годом количество участников акции неуклонно растет: если в 2019 году "Диктант Победы" написали около 100 тысяч человек, то в 2021 году - уже 1,5 млн участников, в том числе из десятков других стран.

По инициативе "Единой России" участники "Диктанта Победы", набравшие максимальный балл, получат преференции при поступлении в вуз.

Напомним, Нижегородская область принимает участие в акции с первого года ее реализации. Если в первый раз написание Диктанта проходило на шести площадках в крупных городах области, то в дальнейшем акция охватила все муниципалитеты. В 2020 году для очного участия в акции было организовано больше 140 площадок, а в 2021 году - уже более 210.

"Когда мы только начинали проводить Диктант Победы, нашим главным стремлением было сохранение самого дорогого, что у нас есть – исторической памяти. Мы старались привлечь к Диктанту как можно больше молодых людей, которым крайне важно знать истинные события Великой Отечественной войны и героизма нашего народа. И уже сейчас, после нескольких проведенных Диктантов Победы, мы увидели, что подрастающее поколение с большим удовольствием и похвальной активностью проявляет интерес к этой акции. И это не может не вызывать чувства гордости и чувства благодарности", - отметил ранее депутат Государственной Думы, региональный координатор партийного проекта "Историческая память" Вадим Булавинов.

Акцию организуют "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение "Волонтеры Победы".