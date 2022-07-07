Продлена работа Нижегородского кремля
Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 12 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
11 июля 2022 19:16  [70] Юрий Шалабаев рассказал о драйверах развития городов на "Территории смыслов"
11 июля 2022 18:51  [98] Более 200 уникальных фейков было выявлено в июне
11 июля 2022 18:37  [98] Нижегородцы могут принять участие в конкурсе на лучший сценарий ролика для международной акции "Диктант Победы"
11 июля 2022 18:14  [121] Детские обучающие спортивные центры построят в Нижнем Новгороде
11 июля 2022 17:58  [161] Бесплатные регистрации на иммерсивное шоу в честь 200-летия Нижегородской ярмарки аннулированы
11 июля 2022 17:11  [188] Крайне неустойчивая погода ожидается в Нижегородской области на предстоящей неделе
11 июля 2022 17:09  [127] Нижегородская область получила грант правительства РФ на социально-важные расходы
11 июля 2022 16:58  [120] Первая микробиологическая лаборатория федерального уровня открылась на базе нижегородской больницы №33
11 июля 2022 16:24  [136] Пункты весогабаритного контроля начнут работать в штатном режиме в Сергаче и Шатках уже с 15 июля
11 июля 2022 14:42  [134] Глеб Никитин поздравил победителей финала регионального этапа Всероссийского чемпионата ОХЛ
Общество

Нижегородцы могут принять участие в конкурсе на лучший сценарий ролика для международной акции "Диктант Победы"

11 июля 2022 18:37  [98] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

"Единая Россия" проведет конкурс на лучший сценарий ролика для международной акции "Диктант Победы". По сценариям победителей конкурса снимут и смонтируют три ролика. Они станут основными промо-видео международной историко-просветительской акции "Единой России" "Диктант Победы", которая в этом году состоится 3 сентября.  

Участвовать в конкурсе могут все желающие. Для этого достаточно направить свой сценарий в формате .doc и .docx на электронную почту dp@edinros.ru с указанием данных для обратной связи (ФИО, возраст, телефон, e-mail), ссылкой на пост в соцсетях с рассказом о своем участии в конкурсе с хештегом #диктантпобеды и ссылкой на соцсети проекта "Диктант Победы": "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках". В теме письма необходимо указать: "Сценарий на конкурс. Фамилия и Имя". 

К участию принимаются тексты о значении предстоящей акции, ее целях и задачах. Сценарий должен быть направлен на популяризацию знаний о Великой Отечественной войне, воспитание патриотизма и укрепление связи между поколениями, сохранение исторической памяти.  

Отметим, акция "Диктант Победы" стартовала в рамках партпроекта "Единой России" "Историческая память" в 2019 году и состоится уже в четвертый раз. Она призвана пробудить интерес у школьников, молодежи, а также у российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны, возможность проверить свои знания истории, узнать новую информацию о забытых подвигах предков. С каждым годом количество участников акции неуклонно растет: если в 2019 году "Диктант Победы" написали около 100 тысяч человек, то в 2021 году - уже 1,5 млн участников, в том числе из десятков других стран.  

По инициативе "Единой России" участники "Диктанта Победы", набравшие максимальный балл, получат преференции при поступлении в вуз. 

Напомним, Нижегородская область принимает участие в акции с первого года ее реализации. Если в первый раз написание Диктанта проходило на шести площадках в крупных городах области, то в дальнейшем акция охватила все муниципалитеты. В 2020 году для очного участия в акции было организовано больше 140 площадок, а в 2021 году - уже более 210. 

"Когда мы только начинали проводить Диктант Победы, нашим главным стремлением было сохранение самого дорогого, что у нас есть – исторической памяти. Мы старались привлечь к Диктанту как можно больше молодых людей, которым крайне важно знать истинные события Великой Отечественной войны и героизма нашего народа. И уже сейчас, после нескольких проведенных Диктантов Победы, мы увидели, что подрастающее поколение с большим удовольствием и похвальной активностью проявляет интерес к этой акции. И это не может не вызывать чувства гордости и чувства благодарности", - отметил ранее депутат Государственной Думы, региональный координатор партийного проекта "Историческая память" Вадим Булавинов. 

Акцию организуют "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение "Волонтеры Победы".  

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День Победы Диктант
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода Мир в кадре
07 июля 2022 16:47Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода "Мир в кадре"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph