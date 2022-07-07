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Общество

Детские обучающие спортивные центры построят в Нижнем Новгороде

11 июля 2022 18:14  [35] Общество

АНО "Азбука спорта" намерена построить сеть детских обучающих спортивных центров в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в настоящий момент проект находится на сопровождении Корпорации развития Нижегородской области

Детские обучающие спортивные центры будут представлять собой крытые манежи с теплыми покрытиями, чтобы в любое время года было комфортно заниматься различными видами спорта. С учетом контструктивных особенной при строительстве, центры уже можно будет запустить через 4 – 6 месяцев.

В спортивных центрах занятия будут проводить для детей с ограниченными возможностям, они будут обеспечены тренерским штатом и медицинским персоналом.

Стоит отметить, что в центрах впервые в России будет применена система лазерной разметки спортплощадок, что сделает манеж подходящим для разных видов спорта: волейбола, баскетбола, бадминтона, большого тенниса, и даже футбола. КРОМЕ того, отдельный уровень будет отведен для занятий художественной гимнастикой, акробатикой и боевыми единоборствами.

Как отметил руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, в настоящее время инвестор рассматривает несколько площадок: в микрорайоне "Торпедо" в Автозаводском районе, на Мещерском озере, на улице Коминтерна и на улице Родионова. Кроме того, уже начаты переговоры с федеральными ритейлерами о возможности использования парковок ТЦ для размещения спортивных манежей.

Гендиректор АНО "Азбука спорта", спортивный директор Академии ФК "Нижний Новгород" Давид Капанадзе в свою очередь добавил, что в Нижнем Новгороде планируется построить не менее четырех многофункциональных универсальных теплых манежей и два круглогодичных манежа для занятий фигурным катанием и хоккеем.

Ориентировочный объем инвестиций в проект – почти 2 млрд рублей. Его реализация позволит создать около 100 рабочих мест.

Напомним, АО "Корпорация развития Нижегородской области" создано по инициативе губернатора региона Глеба Никитина в интересах инвестора. Корпорация содействует реализации проектов на всех стадиях, начиная от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию.

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Теги:
Инвестиции Спорт Спортивная школа
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