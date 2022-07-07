Чем полезен эвакуатор в Нижнем Новгороде

Эвакуатор – это своеобразная "скорая помощь" для водителей, застрявших на трассе с заглохшим двигателем. Нужен эвакуаторный транспорт и тем автомобилистам, которые попали в аварию, или в случаях несчастных случаев на дороге. Вариантов, когда требуется помощь эвакуаторщиков, довольно много.

Важно то, что сейчас любой водитель может при заказе эвакуатора рассчитывать на:

приезд службы в любое время суток, поскольку услуги предоставляются в режиме 24/7 без праздников и выходных;

оперативный выезд эвакуаторщиков по вашей заявке;

приемлемые расценки в прайсе.

Некоторые службы предоставляют и дополнительный сервис (кто-то выполняет срочный ремонт, кто-то – перевозку пассажиров, груза, некоторые целый комплекс смежных услуг).

Особенности услуг

Чтобы все выше перечисленные преимущества для клиентов были доступны, делайте заказ у проверенных исполнителей. Сейчас заказать эвакуатор в Нижнем Новгороде можно на специальном портале.

Не обращайтесь в непрофессиональные фирмы, к частникам, которые работают без лицензии и разрешения на работу. Транспортировка буксиром – тоже не выход. Доверяя заботу об авто профессиональным эвакуаторщикам, можете быть спокойны за машину. Прибудет служба вовремя, специалисты грамотно погрузят автомобиль на свой транспорт. Далее машину отвозят в ремонтный сервис или по любому указанному вами адресу.

Что следует помнить перед заказом сервиса эвакуации

Перед тем как позвонить диспетчеру и заказать эвакуатор, убедитесь:

есть ли у вас в наличии все документы (паспорт или права, СТС, страховой полис и пр.);

есть ли с собой наличные средства или имеется только карточка банка (вариант безналичной оплаты лучше уточнить предварительно по телефону);

в каком состоянии находится машина – заблокированы колеса или нет, общая картина повреждений, нет ли возможности возгорания.

Все перечисленные пункты достаточно важны. Убедитесь заранее, что документы в порядке, вы владеете всей информацией о своем авто. Вам нужно будет передать диспетчеру, кроме сведений о местоположении, ряд других данных. Это марка машины, год ее выпуска, модель.

Назовите, если сможете, приблизительный вес своего транспорта. Все эти данные важны для того, чтобы оператор прислал нужный транспорт для погрузки машины как можно быстрее. Чем точнее будет ваша информация об автомобиле и причине его поломки, тем быстрее приедет эвакуатор.

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