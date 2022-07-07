Памятник композитору Борису Мокроусову установят в Нижнем Новгороде Общество

Памятник композитору Борису Мокроусову установят в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба городской Думы.

Накануне в Думе состоялось заседание комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде, в ходе которого было принято поддержать инициативу правления НРО "Нижегородское землячество в столице" об установке памятника советскому композитору, нижегородцу Борису Мокроусову. Это будет первый в городе музыкальный памятник.

Как отметил председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, в установке памятника смогут принять участие все горожане, средства на него могут пожертвовать депутаты Думы, предприниматели и неравнодушные нижегородцы.

Стоит отметить, что макет памятнику уже утвержден, его автор - скульптор Алексей Щитов. Сейчас идет выбор места по его установке. Предлагаются – Верхне-Волжская и Нижне-Волжская набережные, а также Набережная Федоровского и Стрелка. Памятник изначально создавался под место с видом на Волгу, так как многие произведения Бориса Мокроусова были посвящены этой великой реке.

В текущем году Нижегородской ярмарке отмечается 200 лет. В связи с этим событием на заседании также рассматривался вопрос об увековечении памяти Нижегородского военного губернатора Николая Баранова, который сыграл огромную роль в проведении в Нижнем Новгороде XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года, под его руководством пущен первый электрический трамвай, устроен фуникулер, построены здания городского театра и окружного суда и многое другое.

Скульптуру предлагается установить на Ярмарочной площади перед Главным Ярмарочным домом. Олег Лавричев отметил, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поддержал данную идею.

По итогам заседания комиссии также было принято решение часть улицы Студенческая переименовать в улицу Владимира Лузянина.