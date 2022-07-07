Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
Продлена работа Нижегородского кремля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 12 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
12 июля 2022 10:22  [107] Более 40 рейсов из Нижнего Новгорода в Кстово планируется создать к 2025 году
12 июля 2022 10:01  [121] Памятник композитору Борису Мокроусову установят в Нижнем Новгороде
11 июля 2022 19:16  [305] Юрий Шалабаев рассказал о драйверах развития городов на "Территории смыслов"
11 июля 2022 18:51  [314] Более 200 уникальных фейков было выявлено в июне
11 июля 2022 18:37  [306] Нижегородцы могут принять участие в конкурсе на лучший сценарий ролика для международной акции "Диктант Победы"
11 июля 2022 18:14  [320] Детские обучающие спортивные центры построят в Нижнем Новгороде
11 июля 2022 17:58  [502] Бесплатные регистрации на иммерсивное шоу в честь 200-летия Нижегородской ярмарки аннулированы
11 июля 2022 17:11  [331] Крайне неустойчивая погода ожидается в Нижегородской области на предстоящей неделе
11 июля 2022 17:09  [204] Нижегородская область получила грант правительства РФ на социально-важные расходы
11 июля 2022 16:58  [221] Первая микробиологическая лаборатория федерального уровня открылась на базе нижегородской больницы №33
Общество

Памятник композитору Борису Мокроусову установят в Нижнем Новгороде

12 июля 2022 10:01  [121] Общество

Памятник композитору Борису Мокроусову установят в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба городской Думы.

Накануне в Думе состоялось заседание комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде, в ходе которого было принято поддержать инициативу правления НРО "Нижегородское землячество в столице" об установке памятника советскому композитору, нижегородцу Борису Мокроусову. Это будет первый в городе музыкальный памятник.

Как отметил председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, в установке памятника смогут принять участие все горожане, средства на него могут пожертвовать депутаты Думы, предприниматели и неравнодушные нижегородцы.

Стоит отметить, что макет памятнику уже утвержден, его автор - скульптор Алексей Щитов. Сейчас идет выбор места по его установке. Предлагаются – Верхне-Волжская и Нижне-Волжская набережные, а также Набережная Федоровского и Стрелка. Памятник изначально создавался под место с видом на Волгу, так как многие произведения Бориса Мокроусова были посвящены этой великой реке.

В текущем году Нижегородской ярмарке отмечается 200 лет. В связи с этим событием на заседании также рассматривался вопрос об увековечении памяти Нижегородского военного губернатора Николая Баранова, который сыграл огромную роль в проведении в Нижнем Новгороде XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года, под его руководством пущен первый электрический трамвай, устроен фуникулер, построены здания городского театра и окружного суда и многое другое.

Скульптуру предлагается установить на Ярмарочной площади перед Главным Ярмарочным домом. Олег Лавричев отметил, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поддержал данную идею.

По итогам заседания комиссии также было принято решение часть улицы Студенческая переименовать в улицу Владимира Лузянина.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Олег Лавричев Памятники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода Мир в кадре
07 июля 2022 16:47Фотоработы школьников для конкурса к 90-летию Автозавода "Мир в кадре"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph