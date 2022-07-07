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Общество

Порядка 20 сельских отделений "Почты России" будут модернизированы в этом году в Нижегородской области

12 июля 2022 12:52  [117] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Нижегородской области идут работы по модернизации сельских отделений "Почты России". В этом году в рамках федеральной программы будут капитально отремонтированы 18 объектов. С инициативой о ее запуске вышла "Единая Россия".

"География широкая и охватывает практически весь наш регион. Мы подбирали те отделения, которым в большей степени было необходимо обновление. Почта востребована у жителей. В этом году мы еще дополнительно запустим работы на 34 сельских и 5 городских отделениях в области по собственным программам. Очень надеемся, что все высоко оценят перемены", - отметила директор Нижегородского филиала "Почты России" Елена Зайцева.

Так, Елена Зайцева вместе с депутатом Государственной Думы Романом Любарским проверили ход работ в почтовом отделении в поселке Дружный Кстовского района. Работы на объекте планируется завершить в ближайшие 10 дней.

"Капитальный ремонт мы выполняем согласно техническому заданию и всем строительным нормам. Сегодня готовность на объекте высокая, сделан основной объем работ, так что планируем все завершить в срок. У нас есть специальный журнал, куда заносятся все выполненные работы, так что за качеством следим строго. Нам важно сделать все в срок и качественно", - подчеркнул главный инженер подрядной организации Армен Егиазарян.

Капитальный ремонт почтовых отделений выполняется по единому техническому заданию. Происходит замена всех инженерных коммуникация, электрики, систем отопления. Работы включают в себя выравнивание и покраску стен, замену полов. Обязательное условие – установка системы кондиционирования. Предусматривается пожарная и охранная сигнализация. Также проходит ремонт фасада и крыльца.

"Здорово, что эта программа запущена. На это был большой запрос, когда мы формировали народную программу "Единой России" на выборах в Государственную Думу. Люди об этом говорили, потому что почта, особенно в сельской местности, это уже не только про услуги почтовой связи, а это фактически весь спектр цифровых услуг. Хорошо, что президентом России Владимиром Путиным принято решение по запуску этой программы. И уже в этом году будет выделено порядка 5 млрд рублей, на которые по всей стране модернизируют почти 1 200 отделений", - сказал Роман Любарский.

Он добавил, что отдельно необходимо проработать вопрос с обслуживанием маломобильных граждан в отделениях "Почты России". По его мнению, возможный вариант решения вопроса – дополнение стандартов на уровне федерации.

Напомним, "Единая Россия" выступила с предложением о реконструкции почтовой сети в сельской местности и расширении функциональных возможностей "Почты России". Инициативу поддержал президент Владимир Путин и поручил обеспечить модернизацию в 2022-2025 годах более 25 тысяч почтовых отделений в сельской местности. В результате была сформирована программа, реализация которой находится на контроле "Единой России".

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Теги:
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