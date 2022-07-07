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Общество

Благоустройство площади перед станцией канатной дороги стартовало на Бору

12 июля 2022 14:42  [118] Общество

Фото: Институт развития городской среды

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Благоустройство площади перед станцией канатной дороги стартовало на Бору. Об этом сообщили в Институте развития городской среды.

Согласно информации, на площади появятся зоны ожидания пассажиров, дополнительное озеленение. Также будут обновлены торговые павильоны и туалет.

Кроме того, планируется установить туристско-информационный-центр, в котором гостям города расскажут о том, что можно посетить на Бору.

Отмечается, что все объекты будут оформлены в едином дизайн-коде.



Концепция развития разработана командой ИРГСНО по заказу "Нижний 800".

Напомним, что работы на площади рядом со станцией канатной дороги со стороны Бора планировалось завершить до 30 ноября 2021 года. Контракт на их проведение заключен с ООО "Энергоконсалт", стоимость работ составила 34,9 млн рублей.

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Теги:
Благоустройство Бор Канатная дорога
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