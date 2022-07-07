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Камеры видеонаблюдения установят почти на 50 общественных пространствах Нижнего Новгорода

12 июля 2022 16:30  [113] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Камеры видеонаблюдения установят почти на 50 общественных пространствах Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Согласно информации, камеры будут снимать в формате FullHD, что позволит рассмотреть детали на расстоянии нескольких десятков метров.

Как отметил Юрий Шалабаев, установка камер это вынужденная мера из-за поломок со стороны вандалов, действия которых не попадают под гарантийные случаи. Ремонт в таких случаях проводится за счет городского бюджета.

На данный момент камеры уже установлены у Театральной лестницы, в сквере им. Г.К. Жукова, сквере "Самбо", на Юбилейном бульваре, скверах на ул. Никиты Рыбакова, Культуры, у ДК Ленина, в сквере им. Чкалова, в сквере "Канавинский" и других.

Планируется, что камеры установят во всех районах города.

Ранее сообщалось, что термопластиковая разметка появится на 17 улицах Нижнего Новгорода.

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Теги:
Безопасность Общественные пространства Сквер
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