Домонгольское древнерусское село XII века найдено археологами рядом с трассой М-12 Общество

Домонгольское древнерусское село XII века найдено археологами рядом с трассой М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань, сообщает ГК "Росавтодор".

В сообщении говорится, что археологи восстановили структуру поселения XII века из окрестностей Мурома, раскопки которого начались в прошлом году в рамках подготовки территории под строительство М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань.

Работы археологов в полосе отвода были завершены в прошлом сезоне и на том месте, где в 2021 году шли раскопки, уже уложен асфальтобетон. В следующем году рядом с домонгольским Селищем поедут автомобили. Оно получило название по ближайшему населенному пункту - Чаадаево 5.

Древнерусское поселение имело сложную планировку: по сторонам центральной улицы располагались усадьбы, сопоставимые по размерам с усадебными комплексами столичных городов древнерусских княжеств, таких как Владимир, Суздаль, Рязань. Свободный от построек участок в центре селища, возможно, использовался как общественное пространство, «площадь». Поселение окружала ограда, за пределами которой находилось кладбище.



"Раскопки селища Чаадаево 5 впервые дали возможность увидеть пространственную организацию большого древнерусского села домонгольского времени: центральную улицу, отдельные усадьбы с частокольными оградами, въездные ворота на отдельные дворы, погреба жилых построек, общую ограду, окружавшую село. При обычных полевых работах на сельских поселениях эти элементы застройки остаются невидимы: ведь раскопки ведутся, как правило, на небольших площадях, недостаточных для выявления усадеб и построек. Тщательный сбор находок, в том числе и в распаханном культурном слое, позволил собрать огромную коллекцию украшений, бытовых вещей, предметов вооружения и орудий труда, характеризующих все стороны жизни средневековых сельчан Муромской земли", – сказал директор Института археологии РАН, академик Николай Макаров.



"Раньше археологам удавалось обнаружить усадьбы только при раскопках древнерусских городов. Средневековые городские усадьбы были шире по своему функционалу деревенских домовладений: они включали в себя не только дом и огород, но и хозяйственные постройки, дома для челяди, загоны для скота, мастерские. Ранее элементы усадебной застройки на сельских поселениях удалось частично зафиксировать при раскопках селищ в округе Суздаля и Нижнего Новгорода. Раскопки муромских селищ на широкой площади подтвердили, что на домонгольских сельских поселениях Волго-Окского междуречья была та же усадебная планировка, что и на селищах Суздальского Ополья и в Березополье под Нижним Новгородом", – отметила руководитель Волжской экспедиции ИА РАН, кандидат наук Ольга Зеленцова.



Находки 2022 года дополнили коллекцию артефактов, полученных во время предыдущих исследований. Все они свидетельствуют о том, что среди обитателей поселений, находившихся в семи километрах от Мурома, были представители социальной элиты, лица высокого социального статуса, возможно, участвовавшие в управлении муромскими землями.



Так, на одной из крупных усадеб археологи нашли предметы, указывающие, что здесь жил профессиональный воин: кольчужные кольца, наконечники стрел, ременные накладки, подвеску-топорик.

На поселении собрано множество предметов, говорящих о грамотности населения: стилосы для письма, детали книжных переплетов. Здесь найдено более десяти пломб "дрогичинского" типа. Это редкая на сельских поселениях находка: такие пломбы могли использовать как торговые ярлыки.



На Чаадаево 5 археологи собрали разнообразную коллекцию христианской мелкой пластики: нательные крестики, крестовидные подвески, фрагменты энколпиона и двухсторонние подвески-иконки. Редкая находка – равносторонний крест с расширяющимися лопастями и рельефным изображением распятия. Такие кресты, получившие название «крест с грубым изображением Распятия», археологи находят на территории Северо-Западной Руси, Ростова Великого, на больших селищах Суздальского Ополья и в окрестностях Переславля Залесского. Кресты датируются концом X – XI веком и относятся к раннему этапу христианизации Руси. Находка на селище Чаадаево 5 – одно из свидетельств распространения христианства в Поочье и включение Муромских земель в общие культурные процессы, происходящие на территории домонгольской Руси.



"Исключительно важны археологические следы присутствия на сельском поселении древнерусской знати: оружие, стили для письма, товарные пломбы с княжескими знаками. Участники раскопок точно назвали остатки одной из построек с внушительным по размерам котлованом подполья "хоромами". Это, действительно, жилище семьи, выделявшейся своим благосостоянием и статусом. После завершения раскопок Чаадаево 5 станет наиболее полно исследованным древнерусским селищем XII века в центральной России. Чтобы окончательно разобраться в этом материале, потребуется изучение коллекций, анализ полевых чертежей, лабораторное исследование разнообразных палеоэкологических материалов, характеризующих палеосреду и хозяйство", – сказал Николай Макаров.



За два полевых сезона исследовано более 30 тысяч кв. метров. Планируется, что к моменту окончания раскопок будет вскрыта вся площадь памятника, которая оценивается примерно в 3,5 га.