Новые ограничения вводятся на Георгиевском съезде Нижнего Новгород со 2 августа Общество

Новые ограничения вводятся на Георгиевском съезде Нижнего Новгород со 2 августа, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Со 2 августа на съезде будет изменена зона запрета остановки и стоянки автомобилей с правой стороны при движении с Нижне-Волжской набережной в направлении площади Минина и Пожарского.

Кроме того, после 2 августа на всем протяжении Георгиевского съезда ограничена скорость до 40 км/ч.

В дептрансе добавили, что ограничения на парковку и скоростной режим введены для обеспечения беспрепятственного проезда. Автомобили, припаркованные в зоне запрещающего знака, будут эвакуированы на штрафстоянку.