Более 150 деревьев посадят в сквере на улице Планетной в Сормовском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 150 деревьев посадят в сквере на улице Планетной в Сормовском районе. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, работы в сквере им. Ленинского Комсомола пройдут в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Контракт на реконструкцию общественного пространства уже заключен.

В сквере общей площадью 18 817 кв. м. будет установлена новая система освещения, устроены пешеходные дорожки и велодорожки, детские и спортивные площадки.

Также будет высажено более 150 деревьев и более 700 кустарников.

Напомним, что стоимость благоустройства сквера составляет более 63 млн рублей.

Ранее стали известны 28 территорий, которые благоустроят по программе ФКГС в Нижнем Новгороде в 2023 году.