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Более 150 деревьев посадят в сквере на улице Планетной в Сормовском районе. Об этом сообщили в районной администрации.
Согласно информации, работы в сквере им. Ленинского Комсомола пройдут в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Контракт на реконструкцию общественного пространства уже заключен.
В сквере общей площадью 18 817 кв. м. будет установлена новая система освещения, устроены пешеходные дорожки и велодорожки, детские и спортивные площадки.
Также будет высажено более 150 деревьев и более 700 кустарников.
Напомним, что стоимость благоустройства сквера составляет более 63 млн рублей.
Ранее стали известны 28 территорий, которые благоустроят по программе ФКГС в Нижнем Новгороде в 2023 году.
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