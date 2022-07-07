Почти 50 детей из Харцызска отдохнули в оздоровительном лагере в Городецком районе Общество

Фото: Андрей Осокин

Почти 50 детей из Харцызска отдохнули в оздоровительном лагере в Городецком районе. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Согласно информации, за время летней смены 49 ребят посетили музеи Городца, Заволжья, Чкаловска и Нижнего Новгорода, Нижегородскую ГЭС, фабрику по производству сыров, ледовую арену в ФОКе им. А. Невского, зоопарк "Маленькая страна" в Балахне, конный клуб "Курцево" и другие знаковые места и достопримечательности региона.

А 11 июля гости из Харцызска приняли участие в творческом вечере "Наш пароль – Дружба", который прошел на теплоходе "Олег Стукалов". Судно отправилось с набережной Городца в сторону Чкаловска, прошло через шлюзы и вернулось обратно. Дети пели песни под гитару, общались со сверстниками.

"Нас окутали вниманием, заботой, теплом. Наши ребята очень эмоциональные, активные, жизнерадостные. На родине им сейчас не хватает позитивных эмоций, поэтому здесь, в лагере, им позволили расслабиться и повеселиться. Большое спасибо всем организаторам этой поездки, дети отлично провели время", – рассказала Екатерина Конопатская, сопровождающая детскую делегацию из ДНР.

В творческом вечере на теплоходе приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов и министр образования, науки и молодежной политики региона Ольга Петрова.

"Пароль "дружба", который стал девизом этой смены, – это пароль на всю жизнь. Можно хорошо учиться, иметь семью, много зарабатывать, но без понимания ценности дружбы жизнь превращается в механическую историю", – сказал Давид Мелик-Гусейнов.

"Здорово, что ребята побывали у нас в гостях, прошли на теплоходе по Волге, отдохнули, насладились красотой нашей природы. Спасибо коллективу Городецкого Губернского колледжа, который организовал этот визит на очень высоком уровне", – подчеркнула Ольга Петрова.

На память детям из Харцызска подарили альбомы с фотографиями, на которых они запечатлены улыбающимися и счастливыми. По словам педагогов лагеря, эти фотографии будут напоминать детям о беззаботных днях, проведенных в Нижегородской области. Положительные эмоции помогут ребятам справиться с непростой ситуацией, которая сложилась на их малой родине.

"Это очень воспитанные, хорошие дети. Сначала они были немного "замороженные", но очень быстро отогрелись душой, начали знакомиться, раскрываться. В итоге между нами сложились очень теплые отношения. Каждый из них остался в моем сердце навсегда", – призналась воспитатель лагеря "Солнечный" Дарья Серпугова.

"Дети отлично отдохнули, расширили кругозор, обогатились приятными впечатлениями. Например, посещение конного клуба – это отличная антистрессовая терапия, которая благоприятно скажется на их здоровье. Надеюсь, эта поездка останется в памяти детей надолго", – прокомментировала педагог, участник Всероссийского форума классных руководителей 2021 от Нижегородской области Анна Филиппова.

Ребята из ДНР также поделились своими впечатлениями.

"Прожив в лагере три дня, понял, что не хочу уезжать. Лично мне больше всего понравились занятия по актерскому мастерству и еще дискотеки. Кормили тоже хорошо – я даже поправился на килограмм", – рассказал Устин Ищенко.

"Поначалу пришлось привыкать к расписанию, но потом втянулись, и дело пошло. На один день я даже попробовала себя в роли помощника вожатого. Понимаю теперь, как сложно заниматься воспитанием детей", – призналась Дарья Баранова из Харцызска.

Смена в лагере "Солнечный" заканчивается 13 июля, после чего ребята вернутся домой.

Ранее Нижегородская область и Харцызск подписали соглашение о сотрудничестве.

Также напомним, что нижегородцы восстановят дороги и инфраструктуру в разрушенном на Донбассе Харцызске.