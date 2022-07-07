Крупный животноводческий комплекс на 620 голов введен в Большом Болдине Общество

Крупный животноводческий комплекс беспривязного содержания более чем на 620 голов введен в Большом Болдине Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

ООО "Племзавод "Пушкинское" вложило в создание нового животноводческого объекта 247 млн рублей.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, здесь используются самые современные технологии, которые позволяют повысить и производительность труда, и продуктивность. Он также подчеркнул, что благодаря господдержке инвестор сможет возместить до 50% стоимости затрат на реализацию проекта.

Андрей Саносян также обратил внимание на рост инвестиций в АПК региона.

СПРАВКА:

ООО "Племзавод "Пушкинское" - субъект среднего предпринимательства, основными направлениями деятельности которого является производство мяса и молока, выращивание элитных семян зерновых, зернобобовых и кормовых культур, переработка мяса, производство колбасных изделий и мясных деликатесов.

На предприятии работает около 400 человек. По итогам 2021 года ООО "Племзавод "Пушкинское" произвело более 10 тысяч тонн молока и 386 тонн мяса крупного рогатого скота (КРС).