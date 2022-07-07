Более 100 уголовных дел возбуждено на браконьеров в нерестовый период в Нижегородской области Общество

Более 100 уголовных дел возбуждено на браконьеров в нерестовый период в Нижегородской области, сообщает министерство лесного хозяйства региона.

В сообщении говорится, что с в текущем году уже спасено более двух тысяч рыб из браконьерских сетей, которые были расставлены в водоемах региона. Стоит отметить, что это в 2,6 раза больше, чем в 2021 году (812 экз.).

С начала нерестового периода в текущем году в Нижегородской области возбуждено 113 уголовных дел по ч. 1 ст. 256 УК РФ. Из водоемов изъято 44 км сетей (в 2021 г. – 56,3), и составлено почти 600 протоколов по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ.

Напомним, что на развитие рыбоводства в Нижегородской области в 2022 году выделено 18,1 млн рублей субсидий.