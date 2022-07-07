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Происшествия

Один человек погиб и пять пострадали в результате ДТП на дорогах Нижегородской области 12 июля

13 июля 2022 09:48  [2] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

На дорогах Нижегородской области 12 июля сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 6 ДТП, в которых погиб один человек, а ещё пятеро получили различные травмы.

Так, по предоставленной информации, смертельная автоавария произошла в 10:20 в Дальнеконстантиновском районе, на 39 км автодороги Н.Новгород – Саратов.

Как рассказали в ГИБДД, 40-летний водитель автомобиля Ford Transit не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с комбинированной уборочной машиной КамАЗ MKY7802.

В результате ДТП водитель Ford получил смертельное ранение.

Кроме того, в Княгининском районе на ул. Свободы 18-летний водитель без прав, управляя иномаркой Nissan, не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате молодой человек с различными травмами был госпитализирован.

Ещё одна авария с ранеными произошла в Кстовском районе в 05:35 на 4 км автодороги Кстово – Д.Константиново. Водитель КамАЗа не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с легковым автомобилем Renault. В результате ДТП пострадала 15-летняя пассажирка легковушки, получившая травмы головы. Девочку отправили в больницу.

Ещё три аварии с пострадавшими произошли 12 июля в Нижнем Новгороде.

Так, в 08:20 на пл. Свободы водитель троллейбуса при начале движения допустил падение пассажира. Упавшая пенсионерка получила ушиб мягких тканей грудной клетки. Ранение оказалось некритичным, и после помощи врачей женщину отправили домой.

В 16:20 на ул. Коминтерна молодой человек на Suzuki при перестроении не предоставил преимущества в движении маршрутке. В результате резкого торможения в салоне упал 18-летний пассажир и ударился головой. После осмотра медиками в больнице был отпущен домой.

В 17:40 на ул. Героев Космоса 56-летний водитель Lada Vesta совершил наезд на юного велосипедиста, пересекающего проезжую часть. 11-летний мальчик получил ушиб мягких тканей головы.

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Теги:
Авария ДТП
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