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Общество

Программа капремонта в многоквартирных домах Дзержинска выполнена уже на треть

13 июля 2022 10:39  [88] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Программа капремонта в многоквартирных домах Дзержинска выполнена уже на треть. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

Согласно информации, на данный момент в Дзержинске капитальное ремонтируют 36 фасадов и 28 крыш жилых многоквартирных домов. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области выделил на эти цели более 450 млн рублей.

Особое внимание Иван Носков уделил проверке работ в домах №№ 3, 4 на улице Парковая аллея. В этом году будут отремонтированы фасады обоих зданий 1950-х годов постройки, также специалисты приведут в порядок крышу дома №3. Впервые проходит капитальный ремонт примыкающих к Парковой аллее домов №№ 7, 9, 11, 13 по улице Октябрьской 1937-38 годов постройки. Параллельно благоустраивается сама пешеходная улица Парковая аллея по программе "Формирование комфортной городской среды".

Как рассказал представитель подрядной организации ООО "Проект-НН" Руслан Боровиков, готовность объектов в центре города оценивается в 70%.

Кроме того, в Дзержинске в домах №7 по улице Рудольфа Удриса и №15 по бульвару Космонавтов по заявкам жителей с ограниченными возможностями здоровья закончен монтаж электрических подъемных механизмов по индивидуальным проектам. В 2022 году из городского бюджета на эти цели выделено более 1,4 млн рублей.

Уточнить, входит ли конкретный дом в программу капремонта на текущий год, можно на официальном сайте НКО "Нижегородский фонд ремонта МКД".

Ранее сообщалось, что почти 1,2 тысячи многоквартирных домов капитально отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2022 году.

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Теги:
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