Автопробег "Малоэтажная Россия" представителей строительной отрасли пройдет через Нижний Новгород Общество

Автопробег "Малоэтажная Россия" представителей строительной отрасли пройдет через Нижний Новгород, сообщают организаторы.

Автоколонна почти из 20 автомобилей с 60 участниками стартовала 10 июля в Челябинске, и далее по маршруту посетит Уфу, Казань, Нижний Новгород, Доброград и финиширует уде в Москве.

Стоит отметить, что в ходе автопробега его участники посетят заводы, компании и крупные производства, связанные со сферой строительства.

В Нижнем Новгороде, в частности, они посетят кирпичный завод.

Организаторы отметили, что сейчас особенно важно проводить подобные встречи, обмениваться опытом, заводить профессиональные контакты и налаживать сотрудничество между городами.