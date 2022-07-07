Владимир Афанасьев: "Карта болельщика" очень важна для безопасности проведения матчей Общество

"Карта болельщика" очень важна для безопасности проведения матчей, - заявил президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев, комментируя решение о посещении матчей Российской премьер-лиги по "Карте болельщика", которую можно оформить через портал Госуслуг.

Он отметил, что "Карты болельщика" - опыт не новый, мы успешно работали с ними на чемпионате мира по футболу в 2018 году. "На, мой взгляд, их введение вполне оправдано, потому что можно было легко проследить, кто приходит на стадион, и предупредить нарушение правопорядка. Для безопасности проведения матчей – для спортсменов и болельщиков — "Карта" очень важна", - добавил он.

"Сейчас, к нам приезжают топовые футбольные команды, на стадион приходит много фанатов, поэтому для обеспечения безопасности вводят "Карты болельщиков". Понимаю, что не все болельщики хотят связываться с оформлением спортивного документа. Но в этой ситуации нужно всего лишь один раз за сезон собраться и получить свою карту. Это не так трудно", - подчеркнул Владимир Афанасьев.

Напомним, с 4 июля 2022 года в России начнет действовать новый цифровой сервис для зрителей спортивных мероприятий – "Карта болельщика", с помощью которой можно будет посетить матчи РПЛ. Карту можно будет оформить в электронном виде в личном кабинете на портале госуслуг.

"Карта болельщика" позволить сделать более удобной и безопасной систему допуска на спортивные объекты. На начальном этапе сервис будет доступен для посещения домашних матчей РПЛ на стадионах в пяти городах: Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. До конца года к использованию системы подключатся остальные города, где находятся клубы-участники Российской премьер-лиги: Москва, Санкт-Петербург, Химки, Грозный, Краснодар, Оренбург, Воронеж. Карту при посещении матчей РПЛ должны иметь все участники, зрители, гости и персонал, а также представители СМИ.

Первым большим турниром с использованием новой системы допуска зрителей станет Чемпионат России по футболу. До конца года все стадионы РПЛ будут обеспечены системой, позволяющей осуществлять доступ по "Карте болельщика". Финал Кубка России также пройдет по новым правилам для зрителей, чтобы обеспечить высокий уровень сервиса и безопасность всех присутствующих на соревнованиях.

В частности, нижегородские болельщики смогут посетить по «Карте болельщика» первый домашний матч ФК "Пари Нижний Новгород", который 31 июля встретится на одном поле с московским ЦСКА.



Порядок оформления и использования "Карты болельщика":

"Карта болельщика" будет использоваться для покупки билетов или абонементов для посещения соревнований. К электронной карте болельщика будет привязан билет на соревнование, аккредитация или абонемент. В целях повышения уровня безопасности система не позволит выдать карту человеку, которому, например, суд запретил посещать соревнования из-за участия в беспорядках.

Оформить заявление на получение электронной "Карты болельщика" можно с 4 июля 2022 года в личном кабинете на портале "Госуслуги". Для этого нужно будет заполнить анкету и загрузить свою фотографию. Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей младше 14 лет оформить карту могут их родители или законные представители в своем личном кабинете.

После подачи заявления необходимо подтвердить личность владельца карты. Сделать это можно в МФЦ в 11 регионах, где находятся клубы-участники РПЛ (Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Московская, Оренбургская и Воронежская области, Краснодарский край, Чеченская республика).

При обращении в МФЦ сотрудники центров сверят фотографию, загруженную при заполнении заявления на портале госуслуг, и подтвердят личность владельца карты. При посещении МФЦ с собой нужно иметь паспорт. Если карта оформлялась на ребенка, нужно иметь с собой свидетельство о рождении.



Уточняющие вопросы по "Карте болельщика" можно задать в службе поддержки портала Госуслуги по телефону: 8 800 10070 10 или 115 (для звонков с мобильного телефона), в голосовом меню нужно выбрать 4.