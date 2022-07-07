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Общество

Проект инженерной школы начали реализовывать в ННГУ

13 июля 2022 13:57  [90] Общество

Фото: пресс-служба ННГУ

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проект инженерной школы начали реализовывать в ННГУ. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Согласно информации, в зале научных демонстраций ННГУ прошла презентация программы развития передовой инженерной школы до 2030 года.

Как рассказал руководитель создаваемой ПИШ ННГУ Михаил Бакунов, новые образовательные программы в рамках школы ННГУ будут объединены в восемь тематических блоков для подготовки студентов разного уровня – бакалавриат, магистратура, специалитет. Также будут запущены восемь программ дополнительного профессионального образования – для инженеров, уже работающих на предприятиях.

Отбор в ПИШ ННГУ будет начинаться с третьего курса бакалавриата и специалитета, но в будущем приём на отдельные направления планируется начать уже с первого курса.

На сегодняшний день в школе запланировано создание 5 отделений: радиолокации и радиосвязи, космической связи, радиофотоники и оптоэлектроники, проектирования и организации производства микроэлектронных устройств, материалов для электроники. 

По словам Михаила Бакунова, в рамках реализации проекта появятся не только 16 новых образовательных программ, но и 9 специальных образовательных пространств, среди которых лаборатория систем космической связи, радиолокационная лаборатория-полигон, учебно-исследовательский ситуационный центр радиолокационного мониторинга и связи, учебно-лабораторные комплексы на базе стенда СУРА, учебно-лабораторный комплекс проектирования электронных устройств на базе ПП "Логос".  

Напомним, что 30 июня председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил о создании инженерных школ в России. В Нижнем Новгороде они появятся на базе ННГУ и НГТУ.

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Теги:
ННГУ Образование
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