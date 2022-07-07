Сотрудники МЧС в Дзержинске спасли упавшего в колодец козленка Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сотрудники МЧС в Дзержинске спасли упавшего в колодец козленка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, 13 июля в поселке Дачный в колодец с питьевой водой местного жителя упал козленок.

На место происшествия прибыли спасатели, один из которых при помощи альпинистского снаряжения спустился в колодец, где обвязал козленка и поднял животное на поверхность. В целом козленок провел в холодной воде около часа. Животное для согрева укутали в полотенце. Его жизни ничего не угрожает.

Спасательная операция заняла 40 минут, уточнили в ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что под Балахной из коллектора вытащили лося.