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Сотрудники МЧС в Дзержинске спасли упавшего в колодец козленка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации, 13 июля в поселке Дачный в колодец с питьевой водой местного жителя упал козленок.
На место происшествия прибыли спасатели, один из которых при помощи альпинистского снаряжения спустился в колодец, где обвязал козленка и поднял животное на поверхность. В целом козленок провел в холодной воде около часа. Животное для согрева укутали в полотенце. Его жизни ничего не угрожает.
Спасательная операция заняла 40 минут, уточнили в ГУ МЧС.
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